Trek-Segafredo versterkt zich met Shirin van Anrooij, Dideriksen en Hosking maandag 12 oktober 2020 om 10:38

Trek-Segafredo Women heeft een grote slag geslagen op de transfermarkt met het aantrekken van Shirin van Anrooij, Amalie Dideriksen en Chloe Hosking. De aanwinsten tekenden elk een contract van twee jaar bij het Amerikaanse WorldTeam.

Van Anrooij (18) begon in augustus al aan een stage bij Trek-Segafredo, waarmee ze een contract als neoprof verdiende. “Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven dat ik vanaf nu deel uitmaak van het Trek-Segafredo-team”, laat de beloftevolle Nederlandse weten via haar eerste profploeg. “Het is altijd een droom van mij geweest om profrenster te worden, maar het is zo onwerkelijk om te beseffen dat ik deze kans al op zo’n jonge leeftijd krijg.”

Voor ploegleider Ina-Yoko Teutenberg is Van Anrooij een echte aanwinst voor haar team en krijgt ze alle ruimte om zich te ontwikkelen tot een groot renster. “Shirin komt bij de junioren vandaan en is een groot talent. We hebben geen specifieke doelen voor haar opgesteld, behalve om zich de eerste jaren te ontwikkelen en te leren om een ​​teamspeler te zijn. Als de kans zich voordoet, mag ze zeker voor een resultaat in kleinere wedstrijden gaan.”

Dideriksen en Hosking

Dideriksen (24) is de wereldkampioene van Doha (2016) en komt over van Boels-Dolmans, waar ze zes seizoenen voor koerste. Bij Trek-Segafredo moet ze in de klassieke kern voor extra kracht zorgen. “Ik ben erg trots en blij dat ik de komende twee jaar bij Trek-Segafredo mag rijden. Ik voel me enthousiast om de volgende stap in mijn carrière te zetten en ik heb echt het gevoel dat Trek-Segafredo het vrouwenwielrennen in een goede richting duwt.”

Met Hosking (30) kondigde Trek-Segafredo nog een derde aanwinst aan. De Australische sprinter verlaat na een seizoen alweer de Rally-ploeg. “Ik vind het geweldig om me bij Trek-Segafredo aan te sluiten, dat twee jaar geleden op het toneel verscheen als een zeer professionele ploeg en een hoge standaard zette in het vrouwenwielrennen. Ik kom in dit team als sprinter, dus mijn grootste doel is natuurlijk om grote sprintwedstrijden te winnen.