Trek-Segafredo speelt Matteo Moschetti uit in Milaan-Turijn

Matteo Moschetti is de kopman van Trek-Segafredo voor Milaan-Turijn. De rappe Italiaan was dit seizoen al de snelste in de voorlaatste etappe van de Ronde van Valencia en hoopt woensdag opnieuw een gooi te doen naar de overwinning.

De 103e editie van Milaan-Turijn zal, gezien het vlakke parcours, waarschijnlijk eindigen in een sprint. Binnen de ploeg van Trek-Segafredo is Moschetti dan ook de aangewezen man om te scoren. De 25-jarige Italiaan was dit jaar al succesvol in de Ronde van Valencia. In de Spaanse rittenkoers bleef hij in de voorlaatste etappe Manuel Peñalver, Alexander Kristoff, Elia Viviani en Fabio Jakobsen voor in een massasprint.

Moschetti zal in de finale kunnen rekenen op steun van de ervaren Tony Gallopin, de jonge Italiaanse allrounder Antonio Tiberi en de Deen Asbjørn Hellemose. Ook de Eritrese klimmer Amanuel Ghebreigzabhier, de Italiaanse kilometervreter Jacopo Mosca en de Zwitserse rasaanvaller Simon Pellaud zijn van de partij.

Moschetti zal het in Milaan-Turijn moeten opnemen tegen onder meer Mark Cavendish, Kaden Groves, Peter Sagan, Alberto Dainese, Juan Sebastián Molano, Sacha Modolo en Giovanni Lonardi.

Selectie Trek-Segafredo voor Milaan-Turijn (16 maart)

Tony Gallopin

Amanuel Ghebreigzabhier

Asbjørn Hellemose

Jacopo Mosca

Matteo Moschetti

Simon Pellaud

Antonio Tiberi