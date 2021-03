Trek-Segafredo rekent in Trofeo Laigueglia op meerdere toppers

Trek-Segafredo heeft zijn zevenkoppige selectie gepresenteerd voor de Trofeo Laigueglia, de opener van het Italiaanse wielerseizoen. De Italiaanse formatie rekent op toppers Bauke Mollema, Vincenzo Nibali, Gianluca Brambilla én Giulio Ciccone. Die laatste won vorig jaar de heuvelkoers.

Ciccone won vorig jaar als lid van de Italiaanse nationale ploeg de Trofeo Laigueglia, voor de beloftevolle Eritreeër Biniam Ghirmay en Diego Rosa. Dit jaar zal hij het kopmanschap moeten afdwingen, met ook nog Mollema, Nibali en Brambilla in de ploeg. Nicola Conci, Jacopo Mosca en Amanuel Ghebreigzabhier vervolledigen de selectie.

Ciccone, Mollema en Brambilla lieten dit seizoen al mooie dingen zien. Ciccone werd in de Tour de La Provence tweede in een etappe en eindigde als elfde in het eindklassement. Mollema won dan weer een rit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, Brambilla wist in de slotetappe van de Franse rittenkoers zelfs de eindzege naar zich toe te trekken.

Nibali reed in aanloop naar de Trofeo Laigueglia al de Ster van Bessèges en de UAE Tour. De inmiddels 36-jarige Italiaan werd in die laatste wedstrijd zeventiende in de eindstand.

Selectie Trek-Segafredo voor Trofeo Laigueglia (3 maart)

Gianluca Brambilla

Giulio Ciccone

Nicola Conci

Amanuel Ghebreigzabhier

Bauke Mollema

Jacopo Mosca

Vincenzo Nibali