Trek-Segafredo moet in Ronde van het Baskenland verder zonder Antwan Tolhoek

Antwan Tolhoek zal de Ronde van het Baskenland dit jaar niet uitrijden. De Nederlandse klimmer van Trek-Segafredo ging vandaag nog wel van start in de vierde etappe naar Zamudio, maar moest onderweg opgeven.

Het is nog onduidelijk waarom Tolhoek in de remmen heeft geknepen. De 27-jarige Zeeuw deed na drie etappes al niet meer mee om een goede eindklassering. Tolhoek stond in het algemeen klassement 128e, op ruim twintig minuten van leider Primož Roglič. Tolhoek is de eerste uitvaller van Trek-Segafredo in deze Ronde van het Baskenland.

Tolhoek begon zijn eerste seizoen bij Trek-Segafredo in Spanje. In de Ronde van Valencia werd hij veertiende in de algemene rangschikking, met als sportieve uitschieter een zesde stek in de eerste etappe naar Torralba del Pinar. Hij maakte eveneens zijn opwachting in de Faun-Ardèche Classic, Drôme Classic, Trofeo Laigueglia, Ronde van Catalonië en GP Miguel Induraín.

Eerder vandaag besloot ook Quinten Hermans, dinsdag nog derde in de rit naar Viana, uit de Ronde van het Baskenland te stappen. Zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert heeft nu nog maar twee renners in koers.