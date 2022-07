Trek-Segafredo met oud-winnaar Bauke Mollema in Clásica San Sebastián

Bauke Mollema staat morgen voor de tiende keer in zijn carrière aan de start van de Clásica San Sebastián. De Nederlander voert de zevenkoppige selectie van Trek-Segafredo aan. Ook Giro-revelatie Juan Pedro López en Mattias Skjelmose Jensen zijn erbij.

De eerste deelname van Mollema in de Clásica San Sebastián was in 2012, toen hij vijfde werd. De jaren daarna stond de inmiddels 35-jarige renner immer aan het vertrek en behaalde hij louter top-tienplaatsen. Na een negende, tweede en zesde plaats, wist hij in 2016 te winnen. Daarna eindigde hij nog een keer als derde, tweede, vijfde en tiende. In 2020 ging de Clásica San Sebastián vanwege de coronacrisis niet door.

Een van de andere speerpunten bij Trek-Segafredo zal López zijn, al is het afwachten hoe het met de vorm van de Spanjaard staat. Sinds de Giro d’Italia reed de klimmer geen enkele koers meer. In de Ronde van Italië was hij wel goed op dreef, wat resulteerde in een tiende plaats in finishplaats Verona. Belangrijker echter nog: hij mocht een tijdlang het roze dragen.

Van Skjelmose Jensen kan, in tegenstelling tot López, wel met zekerheid gezegd worden dat hij over een goede conditie beschikt. De Deen – ook al een goed teken deze dagen – werd afgelopen week derde in de Tour de Wallonie. Daarmee bevestigde de 21-jarige renner zijn goede prestaties van eerder dit seizoen. Zo werd hij in februari derde in de Tour de La Provence en in juni vijfde in La Route d’Occitanie.

De rest van de selectie van Trek-Segafredo bestaat ui Kenny Elissonde, Julien Bernard, Toms Skujins en Dario Cataldo.