Trek-Segafredo met Mollema en Stuyven in Amstel Gold Race

Trek-Segafredo heeft de ploeg bekendgemaakt voor de Amstel Gold Race. In de klassieker stelt de Amerikaanse formatie met Bauke Mollema, Milaan-San Remo-winnaar Jasper Stuyen en Toms Skujinš, woensdag vijfde in de Brabantse Pijl, een aantal interessante namen aan het vertrek.

Mollema trekt met ambities naar de Ardense klassiekers, vertelde hij deze week aan WielerFlits. In de maanden in aanloop naar zijn achtste Amstel Gold Race liet de Nederlander zich vaak vooraan zien. Zo was hij zesde in de Tour de La Provence, derde in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, waar hij ook een etappe won, tweede in de GP Industria, zevende in de GP Indurain en schreef hij de Trofeo Laigueglia achter zijn naam. Via Baskenland werkte hij naar de heuvelklassiekers toe.

“Het is niet dat ik nu ineens verwacht dat ik tien overwinningen ga pakken of ineens allemaal grote koersen ga winnen. Ik blijf realistisch. Uiteraard heb ik vertrouwen in mijn niveau en ga ik vooraan meedoen. Maar ik moet pakken wat ik pakken kan. Of ik beter ben dan ik ooit was? Dat weet ik niet. Ik ga al een tijdje mee. In 2011 en 2013 was ik ook echt goed, maar ik voel me de laatste twee en een half jaar wel stukken beter dan ik daarvoor deed”, aldus Mollema.

Lees ook: Bauke Mollema trekt met vertrouwen naar klassiekers: “Ik sta er goed voor”

Naast Mollema brengt Trek-Segafredo ook Jasper Stuyven aan het vertrek. De Belg was dit jaar al winnaar van Milaan-San Remo en reed ook in Dwars door Vlaanderen (tiende) en de Ronde van Vlaanderen (vierde) bij de beste tien. Voor Toms Skujinš wordt dit zijn vijfde deelname aan de Gold Race. De Let was woensdag nog vijfde in de Waalse Pijl. Julien Bernard toonde zich in de Ronde van het Baskenland in de etappe waar Honoré en Černy een 1-2’tje scoorden.

Trek-Segafredo voor de Amstel Gold Race 2021

Julien Bernard

Nicola Conci

Alexander Kamp

Bauke Mollema

Toms Skujinš

Jasper Stuyven

Edward Theuns

Ook de vrouwenploeg van Trek-Segafredo kan verschillende troeven uitspelen in de Amstel Gold Race. Lucinda Brand moest in 2018 de zege aan Chantal Blaak laten in de sprint van een kleine kopgroep en ook Elisa Longo Borghini (vijfde in 2017) en Audrey Cordon-Ragot (zesde in 2018) lieten al eens een top 10-klassering in de klassieker optekenen. Longo Borghini won dit seizoen al de Trofeo Alfredo Binda, terwijl Ruth Winder woensdag dan weer zegevierde in de Brabantse Pijl.

Trek-Segafredo Women voor de Amstel Gold Race 2021

Lucinda Brand

Audrey Cordon-Ragot

Lauretta Hanson

Elisa Longo Borghini

Tayler Wiles

Ruth Winder