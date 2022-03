Trek-Segafredo met Antwan Tolhoek in Ronde van het Baskenland

Trek-Segafredo heeft zijn selectie voor de Ronde van het Baskenland, de rittenkoers die aankomende maandag van start gaat, bekendgemaakt. De Amerikaanse formatie heeft onder meer Antwan Tolhoek en Gianluca Brambilla in de ploeg opgenomen.

Trek-Segafredo trekt zonder uitgesproken kopman naar de Baskische rittenkoers, waardoor Tolhoek als klimmer de ruimte zal krijgen om zijn eigen ding te doen. De 27-jarige Nederlander, bezig aan zijn eerste seizoen in Amerikaanse loondienst, reed eerder dit jaar al de Ronde van Valencia, de Franse eendagskoersen Faun-Ardèche Classic en de Drôme Classic, de Trofeo Laigueglia in Italië en de Ronde van Catalonië.

In de Ronde van Valencia werd Tolhoek knap zesde in de eerste bergetappe naar Torralba del Pinar, gewonnen door Remco Evenepoel. De Zeeuw is echter niet de enige klimmer binnen de selectie van Trek-Segafredo voor de Ronde van het Baskenland. Met Brambilla, Kenny Elissonde en Juan Pedro López heeft de ploeg nog meer ijzers in het vuur.

De ervaren Fransman Tony Gallopin, diens landgenoot Julien Bernard en de Zwitserse rasaanvaller Simon Pellaud vervolledigen de selectie.

Selectie Trek-Segafredo voor Ronde van het Baskenland (4-9 april)

Julien Bernard

Gianluca Brambilla

Kenny Elissonde

Tony Gallopin

Juan Pedro López

Simon Pellaud

Antwan Tolhoek