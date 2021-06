‘Trek-Segafredo in de markt voor Markus Hoelgaard’

Markus Hoelgaard kan rekenen op serieuze interesse van Trek-Segafredo. Dat meldt Betsson. Volgens het Noorse medium is het al zo goed als zeker dat Hoelgaard na dit seizoen Uno-X verruilt voor de Amerikaanse WorldTour-formatie.

Hoelgaard heeft zich dit voorjaar in de kijker gereden bij Trek-Segafredo. Zo werd de 26-jarige Noor onder meer achtste in de E3 Saxo Bank Classic. Ook tekende hij namens de kleine Uno-X-ploeg voor ereplaatsen in Kuurne-Brussel-Kuurne (veertiende), de Amstel Gold Race (negentiende) en de Brabantse Pijl (28ste).

Naar verluidt toonden ook Intermarché-Wanty-Gobert en INEOS Grenadiers interesse bij het management, maar Hoelgaard lijkt te kiezen voor Trek-Segafredo. Daar wordt hij een belangrijke schakel in de voorjaarsploeg rond kopmannen Jasper Stuyven en Mads Pedersen.

Hoelgaard, vorig jaar nog tweede in de Ronde van Luxemburg en in 2018 tweede in de Arctic Race of Norway, reed in het verleden voor de opleidingsploeg van Etixx-Quick-Step en de Noorse continentale ploegen Coop en Joker-Icopal. Sinds 2019 staat hij onder contract bij Uno-X, waar hij nog een contract heeft tot eind 2022.