Trek-Segafredo bevestigt contractverlenging Jasper Stuyven tot 2025

Trek-Segafredo heeft bevestigd dat Jasper Stuyven zijn aflopende contract bij de ploeg tot eind 2025 heeft verlengd. Geluiden dat de 30-jarige Belg langer bij het Amerikaanse WorldTeam zou blijven, klonken al langer.

Stuyven koerst al sinds het begin van zijn profcarrière, in 2014, voor Trek-Segafredo. Sindsdien groeide hij uit tot een van de kopmannen van de Amerikaanse ploeg en boekte hij diverse grote overwinningen, waaronder een etappezege in de Vuelta a España en winst in Milaan-San Remo. “Zoals velen weten, is het de ploeg waar ik prof ben geworden en dat ik al sinds het begin bij deze ploeg zit, toont aan hoe goed we bij elkaar passen. We hebben in de loop der jaren een aantal mooie zeges en momenten gekend, en ik zou er graag nog een paar aan toevoegen.”

Volgens ploegmanager Luca Guercilena is Stuyven een ‘belangrijke renner’ voor het team ‘die anderen om hem heen motiveert’. “Sinds hij in ons team is gekomen, is hij aanzienlijk gegroeid. Hij is altijd al een sterke renner geweest, maar hij is volwassener geworden en heeft geleerd wat het betekent om een team te leiden, en de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Jasper heeft ons in de loop der jaren een aantal onvergetelijke momenten bezorgd, met als hoogtepunt zijn overwinning in Milaan-San Remo vorig jaar.”

Stuyven is in de Tour de France al een paar keer dicht bij een etappezege geweest, maar winnen lukte hem nog niet. Guercilena kijkt ernaar uit om de Belg deze zomer weer voor overwinningen te zien strijden. “Het winnen van een Tour-etappe is altijd een groot doel voor hem geweest, en hij was er al een paar keer dichtbij. Ik kijk ernaar uit om hem er weer voor te zien vechten.”