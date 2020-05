Trainer Cofidis: “Dauphiné is een must richting de Tour” donderdag 21 mei 2020 om 09:07

Samuel Bellenoue, een van de trainers van Cofidis, heeft gezegd dat het Critérium du Dauphiné op de vernieuwde kalender een must is in opbouw richting de Tour de France van eind augustus. “Het is essentieel om voor de Tour minstens een rittenkoers te hebben gereden”, stelt hij bij DirectVélo.

“De Dauphiné (12-16 augustus) heeft als voordeel dat de ronde nu maar vijf dagen duurt, dus dat lijkt mij een must. Ik kan mij voorstellen dat je de voorbereiding kan intensiveren met een andere korte rittenkoers, zoals de Route d’Occitanie (1-4 augustus) of de Tour de l’Ain (7-9 augustus). Je kan dus al een ronde gereden hebben en dan naar de Dauphiné”, vertelt Bellenoue.

“Een ander idee is om naar de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (6 augustus) te gaan en de week daarna de Dauphiné te rijden. Daarbij moet je niet vergeten dat medische voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden. Ik heb gehoord dat er mogelijk een soort quarantaine komt tussen wedstrijden. Dan moet je bepaalde dingen uitsluiten”, aldus de coach.

Herstellen van lockdown-trainingen

“In tegenstelling tot het begin van de lockdown, tasten we nu niet langer meer in het duister. We hebben weer enkele garanties gekregen en kunnen beginnen op 1 augustus. Renners hebben dus de tijd om zich voor te bereiden. Tot eind mei kunnen renners herstellen van de afgelopen periode”, zegt Bellenoue. Volgens de coach zijn hoogtestages vanaf eind juli mogelijk in aanloop naar het najaar. “Maar zodra het seizoen begint, is er weinig tijd voor stages.”

Bellenoue is een van de vertrouwenspersonen van de Franse klimmer Guillaume Martin, sinds dit jaar kopman bij Cofidis. De twee werkten al enige tijd samen toen Bellenoue trainer was bij AG2R La Mondiale. Nadat een transfer van Martin naar AG2R afketste, maakte Bellenoue de overstap naar Wanty-Groupe Gobert en later naar Cofidis.