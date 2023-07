Tourwinnares Vollering wil kinderen inspireren: “Ze zitten steeds meer op hun telefoontje”

Demi Vollering bereikte zondag het hoogste van het hoogste in de wielersport: ze won Ronde van Frankrijk. Daarmee hoopt ze ook de jeugd te inspireren. “Ik vind het heel belangrijk dat kinderen, of dat nou jongens zijn of meisjes, gewoon veel naar buiten gaan, lekker gaan sporten, een beetje bewegen”, zei ze tegen de NOS.

“Dat is gewoon heel belangrijk, zeker op jonge leeftijd”, vervolgde de renster van SD Worx. “Als kind zijnde heb ik daar heel erg van genoten en ik heb er heel veel aan gehad in het leven. Ik denk dat zeker in deze tijden, waarin kinderen steeds meer binnen zitten en op hun telefoontje, zo belangrijk is dat ze gewoon naar buiten gaan en kunnen ontdekken wie ze nou eigenlijk zijn.”

Dat is wat sport doet, stelt Vollering. “Met sport maak je vrienden. Sport verbindt. Dat heb je nodig als kind, die sterke connectie met andere mensen. Maar het is ook gewoon iets waarvan je leert dromen, waarvan je leert te durven dromen. Het is goed om iets echt in handen te hebben, iets wat je kan bereiken. Dat is heel mooi. Je kan zelfs Tour de France-winnaar worden, als je er maar in gelooft.”

