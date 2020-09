Tourwinnaar Tadej Pogacar in toespraak: “Het was een geweldig avontuur” zondag 20 september 2020 om 20:01

Tadej Pogačar kan nog altijd niet geloven dat hij de Tour de France 2020 gewonnen heeft. De Sloveen, die maandag zijn 22ste verjaardag viert, liet op het podium in Parijs weten vol ongeloof in de gele trui te staan. “Dit is ongelooflijk, om hier in Parijs op het hoogste podium te staan. Daar heb ik nooit aan gedacht”, zei de Tourdebutant van UAE Emirates in zijn toespraak.

“Het was een geweldig avontuur van drie weken”, legt Pogačar uit. Na zijn sublieme prestatie in de tijdrit van zaterdag naar La Planche des Belles Filles mocht hij in het geel de rit naar Parijs aanvangen. Na afloop mocht hij de bijbehorende bokaal ophalen, met Primož Roglič en Richie Porte aan zijn zijde.

“Ik moet iedereen bedanken die een bijdrage heeft gehad in de voorbereidingen en het harde werk. Aan iedereen in de ploeg, in mijn familie en iedereen die mij gesteund heeft”, zegt het toptalent. “Ook bedankt aan UAE Emirates, dat mij deze kans heeft gegeven. Het waren drie geweldige weken onderweg. Ik kan niet beschrijven hoe ik mij voel nu.”