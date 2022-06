Tourdebutant Jakobsen denkt aan groen: “Als ik genoeg punten heb in de eerste week”

Fabio Jakobsen is in zijn eerste Tour de France de onbetwiste sprintkopman van Quick-Step Alpha Vinyl. De 25-jarige Nederlander denkt allereerst aan een ritoverwinning, maar zegt ook geen nee tegen de groene trui. “Groen? “Als ik genoeg punten heb in de eerste week, zal ik het zeker proberen”, vertelde Jakobsen in een zoom-meeting.

In de strijd om de groene puntentrui komt de naam van Wout van Aert het vaakst naar voren. De renner van Jumbo-Visma is de torenhoge favoriet voor het nevenklassement, maar Jakobsen geeft zich niet zomaar gewonnen. “Als ik genoeg punten heb in de eerste week, zal ik het zeker proberen. Maar alles begint met een ritzege. Hoe meer ik er pak, hoe meer punten”, laat hij met de glimlach weten.

Jakobsen stond in zijn carrière al twee keer aan de start van de Vuelta a España, maar maakt dit jaar pas voor het eerst kennis met de Ronde van Frankrijk. De rappe man kan niet wachten. “Ik heb er van gedroomd, zeker. Als profwielrenner wil je de Tour de France rijden. Ik droomde er als kind al van, al wist ik toen nog niet echt wat het allemaal betekende. Maar nu ik voor Quick-Step Alpha Vinyl koers, voel ik het steeds dichterbij komen.”

Ik ben blij dat ik mag starten in de Tour”, vervolgt Jakobsen. “Maar ik ben niet met wielrennen begonnen om ergens aan de start te staan. Ik ben begonnen voor het winnen van wedstrijden. En dat is in de Tour ook het geval.” Voor Jakobsen staat de zegeteller dit jaar al op tien stuks. Zo won hij onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne, een rit in Parijs-Nice en de Elfstedenronde.