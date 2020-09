Tourbaas Prudhomme: “Parijs halen was een overwinning op zich” maandag 21 september 2020 om 12:47

Dat de Ronde van Frankrijk Parijs haalde was een overwinning op zich, vindt Tourbaas Christian Prudhomme. “Elk jaar vragen journalisten me of ik opgelucht ben aan het einde van de Tour. Dit jaar antwoord ik met ‘ja’.”

Dat de organisatie in aanloop naar de Tourstart in Nice bevreesd was, liet Prudhomme weten aan het Franse radiostation Sud Radio. Bij twee positieve coronagevallen zou namelijk een hele ploeg naar huis worden gestuurd. “Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat we tot aan het einde konden doorgaan. De teams draaiden de schroef nog meer aan. Alle maatregelen die waren genomen om te koersen, waren bij iedereen doorgedrongen.”

Vóór de Tour werden hem enkel vragen gesteld over het coronavirus, tot de ronde eenmaal was begonnen. “Op de eerste zaterdag regende het, veranderde de weg in een ijsbaan. De volgende dag won Alaphilippe, was er de gele trui, de schitterende zon, de schoonheid van het landschap, het publiek langs de kant van de weg met voor 90 à 95 een mondkapje op. Nu in september stonden er minder mensen. Maar ik was geraakt door het publiek en de versierde dorpen.”

‘De strijd om het groen was de beste in lange tijd’

Hij noemde de etappes naar Lavaur (gewonnen door Wout van Aert), Lyon en Champagnole (beide gewonnen door Søren Kragh Andersen) geweldig. “Mede dankzij Peter Sagan, Sam Bennett en hun teams. De strijd om het groen was de beste in lange tijd. Maar het is moeilijk om definitieve conclusies te trekken. Zeker is dat we het aantal kilometers in de vlakke etappes moeten terugbrengen. Als ze lang zijn, is de slotfase erg moeilijk.”

Prudhomme zette deze editie niet op dezelfde hoogte als vorig jaar, ondanks de opzienbarende klimtijdrit. “Het was toen levendiger, mede door de prestaties van onze Franse renners. Even droomden we in Nice, maar de valpartijen speelden een grote rol. Ook al reed hij moedig verder, Thibaut Pinot was uitgeschakeld voor het klassement, net als Romain Bardet en Nairo Quintana. Egan Bernal was de grootste verrassing. Ik had zijn spectaculaire teloorgang niet verwacht.”