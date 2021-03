Tour of Utah van UCI-kalender gehaald

De Tour of Utah lijkt ook dit jaar niet door te gaan. De Amerikaanse rittenkoers, die van 26 juli tot en met 1 augustus verreden zou worden, is van de UCI-kalender gehaald. De voorlopig laatste editie vond plaats in 2019 en werd gewonnen door Ben Hermans.

Voor de eerste editie van de Tour of Utah moeten we terug naar 2010. Levi Leipheimer wist zich dat jaar tot eindwinnaar te kronen en de inmiddels gestopte Amerikaan won een jaar later opnieuw de meerdaagse wielerkoers.

Andere winnaars van de Tour of Utah zijn Johan Tschopp, Tom Danielson (in 2013 en 2014), Joe Dombrowski, Lachlan Morton, Rob Britton, Sepp Kuss en de eerder genoemde Hermans.

Hermans bleef in 2019 in het klassement James Piccoli en Joe Dombrowski voor. Daarnaast boekte de Belg twee etappezeges.