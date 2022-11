Tour of the Alps presenteert parcours voor 2023

De Tour of the Alps heeft het parcours gepresenteerd voor aankomend seizoen. De Italiaanse voorbereidingskoers op de Giro d’Italia start op 17 april in Rattenberg, om vijf dagen later te eindigen in Brunico.

Tussen Rattenberg en Brunico zijn er volgens de organisatie “Vijf korte en enerverende etappes” in de regio’s Trentino, Südtirol en Tirol uitgetekend. In totaal is de ronde goed voor 752,6 kilometer.

Elke etappe kent daarnaast de nodige hoogtemeters. Al in de eerste etappe moeten de renners over drie gecategoriseerde klimmen, met aankomst bovenop Alpbach. Heel grote tijdsverschillen zullen we hier naar alle waarschijnlijkheid nog niet zien.

Ook de twee etappes daarna eindigen bergop, met de derde etappe naar Brentonico San Valentino als zwaartepunt. De laatste twee etappes eindigen in dalende lijn, maar kennen de meeste hoogtemeters. In die laatste rit moet het peloton zelfs de Passo Lavazè over op bijna 1900 meter hoogte.

Vorig jaar schreef Romain Bardet de Tour of the Alps op zijn naam. De Fransman bleef zijn ploeggenoot Thymen Arensman destijds voor na een DSM-masterclass.

From Rattenberg to Bruneck/Brunico, five short and exciting stages in Trentino, Südtirol and Tirol. The 2023 Tour of the Alps has the mountains in its heart.🚵#TotA #TouroftheAlps #LiveUphill pic.twitter.com/83cyxcyzGU — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) November 4, 2022