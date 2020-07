Tour of the Alps is nu al klaar voor editie van 2021 dinsdag 14 juli 2020 om 16:10

De Tour of the Alps gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus, maar de organisatie heeft nu al het parcours voor de editie van 2021 gepresenteerd. En wat blijkt: de organisatie hoeft niet tot nauwelijks te sleutelen aan het parcours.

De renners zullen volgend jaar namelijk de etappes afwerken die dit jaar op het programma stonden. “Het is iets om trots op te zijn”, zo klinkt het in een persbericht. Het laat zien dat we het organisatorisch goed voor elkaar hebben, maar ook dat de wedstrijd belangrijk is op het gebied van promotie en toerisme.”

Dit betekent concreet dat de openingsetappe vertrekt vanuit Brixen en finisht in Innsbruck, twee jaar geleden de plek waar Alejandro Valverde eindelijk wereldkampioen wist te worden. Het belooft meteen een lastige rit te worden met onderweg enkele beklimmingen. De tweede etappe finisht na een serieuze bergrit in wintersportdorpje Feichten.

Wie volgt Pavel Sivakov op?

Het is eveneens klimmen geblazen in de daaropvolgende etappes naar Naturns en Pieve di Bono. De vijfde en laatste etappe gaat van Idroland naar Riva del Garda, met onderweg de Passo Duron (6,4 km aan 7,9%) en tweemaal Lago di Tenno (8,5 km aan 6,2%). In Riva del Garda kennen we dan de opvolger van Pavel Sivakov, de laatste winnaar van de Tour of the Alps.

De rittenkoers zou oorspronkelijk van 20 tot en met 24 april worden afgewerkt, maar het coronavirus gooide roet in het eten. De data voor 2021 zijn nog niet bekend, maar de rittenkoers zal ook volgend jaar in de maand april, in aanloop naar de Giro d’Italia, plaatsvinden.

Tour of the Alps 2021

Etappe 1: Brixen – Innsbruck (142,8 km)

Etappe 2: Innsbruck – Feichten im Kaunertal (121,5 km)

Etappe 3: Imst – Naturns (162 km)

Etappe 4: Naturns – Pieve di Bono (168,6 km)

Etappe 5: Idroland – Riva del Garda (120,9 Km)