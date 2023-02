Tour of Oman: Soudal Quick-Step met titelverdediger Hirt en kersverse vader Merlier

Tim Merlier, die vorige week voor het eerst vader is geworden, zal in de Tour of Oman (11-15 februari) zijn debuut op de weg maken voor Soudal Quick-Step. Het WorldTour-team schuift een andere nieuwkomer naar voren als klassementsman: Jan Hirt. De Tsjech wist de Tour of Oman in 2022 te winnen voor Intermarché-Wanty-Gobert.

Het is niet voor het eerst dat Merlier de kleuren van Soudal Quick-Step zal verdedigen. Hij reed dit jaar al vier crossen, waarvan hij de laatste – de Exact Cross Zonnebeke op 21 januari – wist te winnen. In de Tour of Oman heeft hij Hirt, Fausto Masnada, Josef Cerny, Bert Van Lerberghe, Mauri Vansevenant en Jordi Warlop naast zich. Die laatste vervangt de zieke James Knox. Warlop rijdt officieel voor de nieuwe opleidingsploeg van Soudal Quick-Step, maar is komende week onderdeel van het hoofdteam. Hij was deze winter een van de slachtoffers van het B&B-debacle.

“We gaan proberen te winnen”, zegt ploegleider Wilfried Peeters. “Eerst met Tim in de sprint, maar hij is niet de enige kaart die we kunnen spelen. Jan won hier in 2022 en kent de koers. Hetzelfde kan gezegd worden van Fausto, die vorig seizoen een rit wist te winnen in Oman. Mauri kan ook een optie zijn in de zwaardere etappes. Het vertrouwen in het team is groot. Hopelijk komen we uit de koers met een zege.”