Tour of Oman: Cofidis met Herrada en Zingle, Van Avermaet namens AG2R Citroën

De selecties voor de Tour of Oman (11-15 februari) druppelen langzaam binnen. Ook de Franse formaties Cofidis en AG2R Citroën zijn klaar voor de vijfdaagse ronde. Cofidis rekent op klimmer Jesús Herrada en puncheur Axel Zingle, Greg Van Avermaet en Geoffrey Bouchard zijn twee in het oog springende namen bij AG2R Citroën.

We beginnen bij Cofidis, dat met Herrada en Zingle twee interessante renners aan boord heeft voor de Tour of Oman. De 32-jarige Spanjaard was in het verleden al eens vierde en derde in het eindklassement en zal nu ongetwijfeld ook dromen van een goede eindklassering. Zingle is dan weer een gevaarlijke klant voor de heuvelritten. De 24-jarige Fransman boekte in 2022 een paar mooie overwinningen en reed vorige maand al naar drie top 10-noteringen in de Challenge Mallorca.

De selectie van Cofidis bestaat verder uit de Franse klimmers François Bidard en Rémy Rochas (eveneens een kandidaat voor de top-10), de Brit Harrison Wood, de uit Frankrijk afkomstige allrounder Alexis Renard en Nederlander Wesley Kreder.

Binnen het kamp van AG2R Citroën is het dan weer uitkijken naar Greg Van Avermaet. De inmiddels 37-jarige Belg stond al negen keer eerder aan de start van de Tour of Oman: in 2018 won hij al eens een etappe. Voor het algemeen klassement kijkt de ploeg naar Fransman Geoffrey Bouchard en de Fin Jaakko Hänninen. Met de gebroeders Oliver en Lawrence Naesen, Stan Dewulf en Andrea Vendrame staan er ook enkele (potentiële) rittenkapers aan het vertrek.