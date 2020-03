Tour of Norway toch op de kalender na opschorten Hammer Stavanger zaterdag 7 maart 2020 om 08:47

De Tour of Norway gaat toch door dit seizoen. Drie maanden geleden liet de organisatie nog weten dat een streep werd gezet door de ronde en zij haar pijlen richtte op 2021, maar opschorting van de Hammer Stavanger bood nieuwe kansen.

Medio december kondigde de organisatie van de Tour of Norway, Tour des Fjords AS, nog aan dat de tiende editie van de meerdaagse wedstrijd niet zou plaatsvinden in 2020. Het budget was afgenomen door onder andere de fusie van gemeentes, het wegvallen van geldschieters en een lagere overheidssubsidie en met moeite werd geprobeerd de begroting rond te krijgen. Daarom werd de koers voor 2020 geschrapt en richtte de organisatie zich op 2021.

Nu maakte de organisatie bekend dat de Tour of Norway tóch word gehouden dit seizoen. Recente ontwikkelingen en de beslissing om de Hammer Stavanger (waarvan Tour des Fjords AS eveneens de organisator is) op te schorten openden namelijk mogelijkheden. “We zijn erg blij dat we de wedstrijd in 2020 kunnen houden”, zegt Tour of Norway-manager Roy Hegreberg. “We weten dat het veel betekent voor een hoop mensen dat we het evenement opnieuw kunnen organiseren.”

Zuidwesten

De Tour of Norway wordt gehouden van 21-24 mei en vervangt zo de Hammer Stavanger op de kalender. Door het korte tijdsbestek vindt de ronde plaats in het zuidwesten van Noorwegen. Binnenkort wordt de route aangekondigd. Ook wordt de deelnemerslijst spoedig aangekondigd. De organisatie koestert de hoop dat de meeste teams die van plan waren om naar de Hammer Stavanger te komen, nu deelnemen aan de Tour of Norway.

Tour of Norway 2020 will take place after all! 😁🚲🇳🇴 It will be a 4-day event taking place late May. The route will be centered in Southwest Norway this year. More info 👉 https://t.co/Ufytwnntev#TourofNorway 🇳🇴 pic.twitter.com/UNMSUBtMhN — Tour of Norway (@tourofnorway) March 6, 2020