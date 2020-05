Tour of Britain uitgesteld naar september 2021 donderdag 14 mei 2020 om 12:34

De Tour of Britain gaat dit jaar niet door van 6-13 september. Dat heeft de organisatie van de Britse rittenkoers laten weten in een persbericht. Besloten is om het complete parcours dat voorgesteld was voor 2020 op te schuiven naar 2021.

Natuurlijk heeft ook hier het coronavirus invloed op de beslissing. Het is nog maar de vraag of begin september grote evenementen plaats kunnen vinden in Groot-Brittannië. Daarnaast stelt de organisatie dat als social distancing nog geldt en een vaccin nog niet aanwezig is, de volksgezondheid voorkeur krijgt. Diverse lokale autoriteiten hebben hun handen al druk genoeg en kunnen niet ook nog meehelpen met de Tour of Britain.

Het rijden van de Tour of Britain (UCI 2.Pro) achter gesloten deuren noemt men ‘heel erg onpraktisch’. “Hierdoor missen locaties en toeschouwers een mooie kans om de ronde te bekijken. Dat is in strijd met alles waar wielrennen voor staat, namelijk een toegankelijk en gratis te bezoeken evenement”, aldus de organisatie.

Voor volgend jaar staat de Tour of Britain voorlopig op de agenda van 5-12 september. Tot die tijd blijft Mathieu van der Poel de laatste winnaar; hij wist in 2019 met drie ritzeges de eindoverwinning voor zich op te eisen.