Tour of Britain 2022: openingsrit door Schotse Hooglanden, slotetappe finisht heuvelop

De organisatie van de Tour of Britain heeft het parcours voor de komende editie gepresenteerd. De achtdaagse rittenkoers gaat op 4 september van start in het Schotse Aberdeen en finisht op 11 september met een etappe over het eiland Wight, in het uiterste zuiden van het land. Tussendoor staan er verschillende lastige ritten op het programma.



De Tour of Britain ging zeven keer eerder van start in Schotland, maar nog nooit vertrokken de renners zo noordelijk. Rit één begint namelijk vanuit Aberdeen, waarna koers gezet wordt naar het Glenshee Ski Centre, in de Schotse Hooglanden. Om dit skioord te bereiken, moet 9,1 kilometer lang geklommen worden. De laatste vijf kilometer lopen met een gemiddelde van 4,8% omhoog.

Ook de tweede etappe speelt zich af in Schotland. De renners rijden in deze rit van Hawick naar Duns over een afstand van 178 kilometer. Daags nadien verplaatst de wedstrijd zich naar Engeland, als van Durham naar Sunderland wordt gereden. Rit vier finisht in Helmsley en kent een lastige finale. In de laatste dertig kilometer krijgen de coureurs onder andere de Carlton Bank (2 km aan 9,8%) en de Newgate Bank (2 km aan 6%) voor de kiezen.

De vijfde etappe, tussen West-Bridgford en Mansfield, is de enige rit met minder dan 2000 hoogtemeters. Waarschijnlijk krijgen de sprinters hier dus een kans. Na een tocht van Tewkesbury naar Gloucester, volgt op dag zeven een rit langs de zuidkust van Groot-Brittannië. Uiteindelijk wordt afgesloten met een etappe over het eiland Wight. De finish ligt hier op de twee kilometer lange klim naar Tennyson Down, die in de laatste vierhonderd meter gemiddeld aan 9,6% stijgt.

Verdere details over het parcours van de Tour of Britain, die vorig jaar werd gewonnen door Wout van Aert, worden in de zomer bekendgemaakt, laat de organisatie weten op haar site.

Etappeschema Tour of Britain (4-11 september):

04/09 – Etappe 1: Aberdeen – Glenshee Ski Centre (185 km)

05/09 – Etappe 2: Hawick – Duns (178 km)

06/09 – Etappe 3: Durham – Sunderland (168 km)

07/09 – Etappe 4: Redcar – Duncombe Park, Helmsley (152 km)

08/09 – Etappe 5: West-Bridgford – Mansfield (191 km)

09/09 – Etappe 6: Tewkesbury – Gloucester (169 km)

10/09 – Etappe 7: West Bay – Ferndown (180 km)

11/09 – Etappe 8: Ryde – The Needles (150 km)