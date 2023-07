Tour Femmes 2023: Jumbo-Visma met vijf Nederlandse rensters, Vos en Markus kopvrouwen

Jumbo-Visma trekt met vijf Nederlandse rensters naar de Tour de France Femmes. De namen van Marianne Vos en Riejanne Markus springen eruit als kopvrouwen. Eva van Agt, Amber Kraak en Karlijn Swinkels zijn ook opgenomen in de selectie van zeven.

De Britse hardrijdster Anna Henderson en de Amerikaanse Coryn Labecki (vroeger bekend als Coryn Rivera) maken de Tourselectie van Jumbo-Visma compleet. Die ploeg wordt geleid door ploegleider Carmen Small.

“Het parcours wijkt nogal af van dat van de vorige editie, maar ook dit jaar zien we weer een hoop kansen”, geeft Small aan. “Ons grootste doel is het najagen van etappezeges. Daarnaast willen we met Riejanne bezien hoever zij kan geraken in het algemeen klassement. Als zij iedere dag gefocust en alert blijft en vervolgens iets moois kan uitrichten in de tijdrit, dan is een goed klassement eveneens mogelijk.”

‘Etappezege het grootste doel’

Markus geeft aan op een top-10 te mikken in het klassement, maar heeft meer ambities. “Dit jaar is een etappezege mijn grootste doel”, geeft ze toe op de ploegsite. “Dat wordt op dit niveau uiteraard heel lastig. Ik kijk erg uit naar de tijdrit, niet in de laatste plaats omdat ik daar mag starten in de nationale driekleur. Ik hoop in de rit tegen de klok mijn ambities kracht te kunnen bijzetten.”

Dat de mannen van Jumbo-Visma het uitstekend doen in de Tour de France, is een extra zetje in de rug voor de vrouwenploeg. “De huidige puike prestaties motiveren ons absoluut. Het is voor ons een goede leerschool. Ook al hebben we niet exact dezelfde doelen, het werkt wel heel erg aanstekelijk om hen nu aan het werk te zien”, geeft het team aan.

De Tour de France Femmes begint komende zondag met een etappe in Clermont-Ferrand. Een week later eindigt de ronde met een tijdrit in Pau.