Tour Femmes 2023: Charlotte Kool en Juliette Labous speerpunten dsm-firmenich

Team dsm-firmenich heeft haar huiswerk voor de Tour de France Femmes ingeleverd. De Nederlandse Women’s WorldTour-formatie schuift Charlotte Kool naar voren in de sprints, terwijl Juliette Labous de aangewezen kopvrouw is voor het klassement.

Charlotte Kool is, na het vertrek van Lorena Wiebes, uitgegroeid tot de afmaakster bij de ploeg. Ze wordt tijdens de vlakkere etappes naar voren geschoven als de belangrijkste opponente van Wiebes. Ze slaagde er dit jaar al twee keer in haar voormalige ploeggenote te kloppen. Daarnaast boekte ze al elf overwinningen, waaronder vier in de onlangs verreden Baloise Ladies Tour. Ze moest de Belgisch-Nederlandse etappekoers ziek verlaten, maar is toch op tijd hersteld voor de Ronde van Frankrijk. “Afhankelijk van hoe er gekoerst wordt, zijn er tot wel vier mogelijke sprintkansen”, blikt coach Kelvin Dekker vooruit.

“Daarnaast is ons doel om een klassement te rijden met Juliette Labous. We willen er vooraf geen resultaat opplakken, maar we willen alles als ploeg zo goed mogelijk doen. De laatste dagen, met de bergetappe en de tijdrit, wordt het klassement gevormd. We komen goed uit de Giro d’Italia Donne en de Baloise Laides Tour en we gaan met een goed gevoel de Tour in.” Labous was tijdens de Giro de best of the rest, ze werd tweede in het eindklassement op ruime achterstand van Annemiek van Vleuten.

In de selectie zien we naast Kool nog twee Nederlandse rensters. Elise Uijen, voormalig Nederlands en Europees kampioene tijdrijden bij de junioren en dit jaar al succesvol in de Ronde van Valencia begint aan haar tweede grote ronde dit jaar. Voor de jonge Nederlandse wordt het haar debuut in de Tour de France en datzelfde geldt voor de luxe-knecht Esmée Peperkamp. De selectie wordt gecompleteerd door Léa Curinier, Megan Jastrab en Brits kampioene Pfeiffer Georgi.