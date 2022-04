Tour Down Under maakt comeback in 2023

De Tour Down Under zal in 2023 terug op de koersagenda verschijnen, dat maakte de organisatie bekend via Twitter. Zowel in 2021 als 2022 kon de Australische etappekoers niet doorgaan vanwege het coronavirus. De koers zal doorgaan van 13 tot 22 januari in 2023.

De Santos Tour Down Under, de volledige naam van de rittenkoers uit Oceanië, zal bestaan uit tien dagen vol met koers. De ronde staat bekend als de seizoensopener voor het wielrennen, maar kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan vanwege het coronavirus. In 2020, wanneer de laatste editie doorging, wist Richie Porte het algemeen klassement te grijpen in zijn thuisland. Caleb Ewan begon destijds ook sterk aan zijn seizoen, door twee etappes te winnen.

Stuart O’Grady, koersdirecteur van de Tour Down Under, is zeer blij met het nieuws. “Ik kan met heel veel enthousiasme zeggen dat we er klaar voor zijn om de beste Australische wielerkoers weer te kunnen te organiseren. Het wielerpeloton komt terug naar het zuiden van Australië. We kunnen niet wachten om jullie terug te verwelkomen”, O’Grady is momenteel zelf in Europa om met verschillende teams te spreken over hun deelname aan de rittenkoers. Zoals eerder vermeld, zal de koers doorgaan van 13 tot 22 januari.