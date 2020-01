Tour Down Under gaat ondanks bosbranden ongewijzigd door woensdag 15 januari 2020 om 18:20

De vele bosbranden die Australië de afgelopen weken in hun greep hielden, hebben geen invloed op de Tour Down Under. De organisatie bevestigt dat de eerste WorldTour-koers van het seizoen ongewijzigd door zal gaan.

“We volgen de situatie van dichtbij op en doen ons uiterste best om de veiligheid van renners en toeschouwers te garanderen”, citeert HLN de organisatie. “Mocht het nodig blijken, kunnen we nog altijd ‘last minute’ parcourswijzigingen doorvoeren.”

Om de slachtoffers te helpen, is besloten om het prijzengeld van het criterium Schwalbe Classic aanstaande zondag te doneren. De wielerwereld probeert op meerdere manieren het door bosbranden geteisterde Australië te helpen. Fietsenfabrikant Specialized doneert $100,000 USD ter ondersteuning van de hulpverlening in Australië. Israel Start-Up Nation roept via haar fans op Facebook op te doneren aan drie doelen die het heeft gekozen.

De Tour Down Under 2020 staat op de kalender van dinsdag 21 t/m zondag 26 januari.