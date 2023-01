Tour Down Under dit jaar online live te zien via Eurosport, Discovery+ en GCN+

Goed nieuws voor de Nederlandse en Belgische wielerfans: de Tour Down Under is volgende week namelijk live te zien via de online kanalen van Eurosport, Discovery+ en GCN+. Tijdens de laatste editie had geen enkele (sport)zender in de Lage Landen de uitzendrechten voor de Australische ronde.

In 2020 waren de beelden van de Tour Down Under alleen te zien via het Australische Seven Network. De jaren daarvoor hadden het Nederlandse Ziggo Sport en het Belgische Telenet Play Sports nog de uitzendrechten in handen.

Maar volgende week zijn de Tour Down Under voor vrouwen (15-17 januari) en de Tour Down Under voor mannen (17-22 januari) dus live te zien via Eurosport.nl, Discovery+ of GCN+. Alleen mensen met een abonnement op een van die diensten kunnen de koers zien. De kans is klein dat de Tour Down Under ook op Eurosport 1 of Eurosport 2 komt, omdat de sportzender op tv hoogstwaarschijnlijk de voorkeur zal geven aan het Australian Open-tennistoernooi.

Het wordt wel nachtwerk voor wie koers wil kijken, want de meeste uitzendingen beginnen zo tussen 02.00 uur en 04.00 uur, Europese tijd. De meeste etappes finishen nog voor 06.00 uur. Houd de WielerFlits TV-Gids in de gaten. Daar zullen we alle exacte uitzendtijden op een rij zetten.

Lees meer: Wielrennen op TV: NK veldrijden in Zaltbommel, BK veldrijden in Lokeren