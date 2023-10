donderdag 19 oktober 2023 om 17:43

Tour de Tietema-Unibet versterkt zich met Franse klimmer

Tour de Tietema-Unibet heeft de komst van Adrien Maire bekendgemaakt. De 22-jarige renner, die een tweejarig contract heeft getekend bij de Nederlandse ploeg, komt over van het clubteam AVC Aix-en-Provence. Hij is de derde Fransman in de selectie voor 2024.

Maire kwam sinds 2019 uit voor AVC Aix-en-Provence. Dit jaar noteerde hij zijn beste uitslagen, met onder meer een zesde plaats in de tweede etappe van de Tour de la Mirabelle (2.2). Ook werd hij zesde in de koninginnenrit van de Tour Alsace (2.2), met finish op La Planche des Belles-Filles. Vorig jaar behaalde hij twee top-tienplaatsen (achtste en negende) in bergritten van de Ronde de l’Isard (2.2U), een prestigieuze rittenkoers voor beloften.

😙🎶 This announcement thing is getting out of hand, isn’t it @OutOfCycling? pic.twitter.com/40f1QFI6SI — Tour de Tietema (@tourdetietema) October 19, 2023

Bij Tour de Tietema-Unibet zal Maire tenminste twee landgenoten tegenkomen, Axel Huens en Baptiste Huyet. Naast de drie Fransen zijn er nog negen nieuwkomers bekendgemaakt. De verwachting is dat er nog één renner gepresteerd zal worden. Acht renners die in 2023 ook al onder contract stonden bij het team, blijven in 2024. Enkel Harry Tanfield, Wouter Toussaint, Yentl Vandevelde en Bas Tietema (die wel aanblijft als ploegleider) rijden er volgend jaar niet meer.

TDT-UNIBET 2024

Renners