dinsdag 3 oktober 2023 om 19:11

Tour de Tietema-Unibet trekt nog een Deense renner aan

Tour de Tietema-Unibet Cycling Team, dat een gooi doet naar een ProTeam-licentie voor volgend jaar, heeft een volgende aanwinst gepresenteerd voor 2024. De 30-jarige Deen Nicklas Amdi Pedersen komt over van het continentale Team ColoQuick.

Nicklas Pedersen kan worden gezien als een laatbloeier, aangezien hij dit seizoen pas echt zijn neus aan het venster wist te steken. Zo was hij een van de uitblinkers in het Deense wielercircuit – hij won onder meer het bergklassement in de Ronde van Denemarken – maar hij werd ook vierde in de Tour d’Eure-et-Loir, zevende in de Tour du Loir et Cher en zevende in de door Dries De Bondt gewonnen Antwerp Port Epic.

Pedersen zal bij zijn nieuwe ploeg een landgenoot tegenkomen, want maandag rondde de formatie van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel de komst van Andreas Stokbro – in 2019 nog winnaar van de Ronde van Vlaanderen U23 – af. TDT-Unibet heeft nu tien renners onder contract staan voor 2024.

Tien renners

De formatie wist zich eerder al te versterken met Nederlanders Owen Geleijn en Jelle Johannink, de voormalige Noorse triatleet Cedrik Bakke Christophersen en de Belg Lander Loockx. Vier renners van de huidige kern, Martijn Budding, Hartthijs de Vries, Davide Bomboi en Abram Stockman, hebben inmiddels hun contract verlengd.

TDT-UNIBET 2024

Renners