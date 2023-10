vrijdag 20 oktober 2023 om 16:14

Tour de Tietema-Unibet pikt doorgebroken Brit Zeb Kyffin op

Tour de Tietema-Unibet heeft de 21ste renner voor 2024 vastgelegd. Het gaat om de 25-jarige Zeb Kyffin uit Groot-Brittannië, die overkomt van het continentale team van Saint Piran. Afgelopen jaar werd Kyffin onder meer zesde in de Tour of Britain.

Kyffin reed vanaf 2019 vier jaar lang voor Ribble Weldtite en maakte vorig jaar de overstap naar Saint Piran. Die transfer legde hem geen windeieren, want hij reed een ijzersterk seizoen, weliswaar buiten de schijnwerpers. Kyffin behaalde top-10-plaatsen in twee Noorse eendagskoersen en was vierde in de Tour du Pays de Montbéliard (2.2) in Frankrijk.

In Kreiz Breizh Elites maakte Kyffin echt kennis met TDT-Unibet, want daar werd hij tweede in het eindklassement na een secondenspel met eindwinnaar Hartthijs de Vries. In de Muur Classic Geraardsbergen was hij tiende en die vorm trok hij door met een zesde plaats in de eindstand van de Tour of Britain door twee sterke uitslagen in de heuvelritten.

