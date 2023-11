woensdag 15 november 2023 om 16:42

Tour de Tietema lanceert film over eerste jaar in AFAS Circustheater

Tour de Tietema gaat het theater in. Niet met een theaterstuk, maar met een heuse film die gemaakt is over het eerste jaar van hun eigen wielerploeg Tour de Tietema-Unibet. Op maandag 4 december is de première in het AFAS Circustheater in Scheveningen, waar 1.800 mensen in kunnen.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Lees het hele verhaal op Ridemagazine.nl

“De camera’s draaiden mee tijdens iedere koers, ploegmeeting, speech van Rob Harmeling, zakelijke besprekingen en op zowel de heroïsche als confronterende momenten”, staat in de aankondiging vanuit de Nederlandse continentale ploeg, die volgend jaar zal promoveren en op een ProTeam-licentie zal uitkomen.

In de film zullen onder meer de drie oprichters van Tour de Tietema (Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel) gevolgd worden. Tietema was nog renner, maar besloot tijdens het jaar om te stoppen. “Ik voelde mij verantwoordelijk voor deze organisatie met meer dan 65 werknemers. Dat was lastig te combineren. Uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat ik ben gestopt als renner, maar ook dat ik volgend jaar met heel veel nieuwe energie als ploegleider aan de slag ga”, zegt hij.

“Als ik al die beelden van het afgelopen jaar bekijk, ben ik vooral heel erg trots op wat we met z’n allen in een korte tijd hebben neergezet”, geeft Wester aan. “In 2026 hopen we met TDT-Unibet in de Tour de France te starten. Deze film legt onze eerste stappen op weg naar die mijlpaal vast.”

Kaarten voor de première van de film gaan niet in de vrije verkoop. WielerFlits mag 5 x 2 kaartjes weggeven.

Maak hier kans op 2 kaartjes voor de première van de film van Tour de Tietema!