Tour de Tietema haalt ruim €8500 op voor goede doel Gino Mäder

Tour de Tietema heeft €8508 euro opgehaald voor Justdiggit, een non-profitorganisatie die zich inzet om klimaatverandering tegen te gaan door Afrika te vergroenen. Het Youtube-kanaal bracht daarmee een eerbetoon aan Gino Mäder. De Zwitser, die dodelijk ten val kwam in de Ronde van Zwitserland, zette zich ook in voor Justdiggit.

Mäder hield in de Vuelta a España 2021 een actie voor Justdiggit. Voor elke renner die achter hem eindigde in elke rituitslag doneerde hij één euro aan het goede doel, wat een totaalbedrag van 4529 euro opleverde. Bij Tour de Tietema kwamen ze ook met een ludieke actie. Devin van der Wiel fietste de Grand Colombier op en voor elke renner die hij daarbij inhaalde, doneerde het kanaal één euro aan Justdiggit.

Van der Wiel haalde 425 mensen in en verzamelde zo €425 euro op voor Justdiggit. Daar kwam nog een flink bedrag bij, nadat Tour de Tietema haar volgers vroeg om ook geld te doneren aan het goede doel. In totaal werd meer in naam van Tour de Tietema nog ruim achtduizend euro extra overgemaakt.

