Tour de Tietema begint met een wielerploeg

Wielerflits Kort

De mannen van Tour de Tietema steken hun ambities niet onder stoelen of banken. Voormalig BMC-talent Bas Tietema heeft namelijk samen met Josse Wester en Devin van der Wiel een eigen wielerploeg opgericht, het Tour de Tietema Cycling Team.

Het doel van de mannen is om profwielrenner te worden, met als eerste tussenstap het rijden van een wedstrijd op amateurniveau. De avonturen van Tietema, Wester en Van der Wiel (de laatste twee hebben pas een jaar ervaring op een racefiets) zijn de komende weken te volgen via hun YouTube-account. De eerste aflevering is deze week online verschenen.

In de eerste editie van ons magazine Ride doen de makers van Tour de Tietema uitgebreid hun verhaal over de plannen voor 2021. We gingen met ze op reportage. Ride verschijnt op 18 maart en is hier te bestellen.