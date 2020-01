Tour de l’Avenir pakt uit met klimtijdrit en passage over Col de l’Iseran vrijdag 17 januari 2020 om 11:31

De Tour de l’Avenir kent ook dit jaar weer enkele zware bergetappes in de Alpen, zo blijkt na de presentatie van het parcours. De renners beginnen met een proloog in de straten van Charleville-Mézières en eindigen met een bergetappe met aankomst op Les Arcs.

De 57e editie van de Ronde van de Toekomst begint met een korte tijdrit in Charleville-Mézières, een stad in het noordoosten van Frankrijk. De eerste rit-in-lijn zal waarschijnlijk uitdraaien in een massasprint, gezien de vlakke wegen tussen startplaats Charleville-Mézières en finishplek Soissons. De eerste echte verschillen zullen worden opgetekend na de tweede etappe in en rond Laon.

Ploegentijdrit en Juragebergte

De organisatie heeft op zondag 9 augustus namelijk een ploegentijdrit uitgetekend van 27 kilometer. De renners trekken na de ploegentijdrit weer verder richting het zuiden, maar eerst staan er nog twee vlakke etappes op het programma richting Bar-le-Duc en Bar-sur-Aube. De vijfde rit naar Besançon belooft dan weer een pittige onderneming te worden, gekruid door de nodige heuvels.

In de zesde etappe is het voor de eerste keer echt klimmen geblazen, aangezien de renners vanuit startplaats Pontarlier over Station des Rousses (8,4 km aan 4,5%) en de Col de la Faucille (8,1 km aan 4,1%) trekken. De aankomst ligt eveneens op de Col de Faucille, maar de coureurs nemen nu wel de pittige variant, goed voor ruim tien kilometer klauteren aan 7%.

De laatste (loodzware) loodjes

Na een eerste bergetappe door het Franse Juragebergte raast het peloton door richting de Alpen, al staat er eerst nog een vlakke etappe op het programma naar Saint-Vulbas. De zevende etappe is opgeknipt in twee delen, want na een kort ritje naar Saint-Vulbas is het tijd voor de klimtijdrit naar Saint-François-Longchamp. De renners beklimmen in feite een gedeelte van de beruchte Col de la Madeleine, goed voor een afstand van 14,9 kilometer aan 8,6%.

De beslissing zal vallen in het slotweekend met bergritten naar Saint Jean d’Arves (met onderweg de Col du Chaussy en de Col du Mollard) en Les Arcs. De slotrit belooft bijzonder spectaculair te worden, met de 2762 meter hoge Col de l’Iseran (12,9 km aan 7,4%) en de slotklim naar Les Arcs. Pas dan kennen we de opvolger van Tobias Foss.

Tour de l’Avenir 2020 – Rittenschema

07/08 – Proloog: Charleville-Mézières – Charleville-Mézières (5 km)

08/08 – Etappe 1: Charleville-Mézières – Soissons (161 km)

09/08 – Etappe 2: Laon – Laon (27 km, TTT)

10/08 – Etappe 3: Château-Thierry – Bar-le-Duc (189 km)

11/08 – Etappe 4: Tomblaine – Bar-sur-Aube (149 km)

12/08 – Etappe 5: Grand Besançon Métropole – Besançon (120 km)

13/08 – Etappe 6: Pontarlier – Col de la Faucille (133 km)

14/08 – Etappe 7a: Plaine de l’Ain – Saint-Vulbas (85 km)

14/08 – Etappe 7b: La Chambre – Saint-François-Longchamp (14,9 km, ITT)

15/08 – Etappe 8: La Tour-en-Maurienne – Saint Jean d’Arves (75 km)

16/08 – Etappe 9: Saint-Michel-de-Maurienne – Les Arcs (133 km)