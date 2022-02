Tour de l’Avenir 2022: een proloog, ploegentijdrit en drie Alpenetappes

De ASO heeft het parcours van de Tour de l’Avenir bekendgemaakt. De tiendaagse rittenkoers voor beloften, die duurt van 18 tot en met 28 augustus, begint met een proloog en eindigt met drie Alpenetappes. Er wordt onder andere gefinisht op de Madeleine en La Toussuire. Op dag vijf staat er bovendien een 28 kilometer lange ploegentijdrit op het programma.

De proloog van vier kilometer vindt plaats in La Roche sur Yon. Deze stad aan de Franse westkust, in het departement Vendée, is ook de start- en finishplaats van de vlakke tweede etappe, waarin de sprinters waarschijnlijk hun eerste kans krijgen. De drie daaropvolgende ritten, als koers gezet wordt richting het oosten, zijn ook overwegend vlak. Al zijn er op de vierde dag al de nodige heuvels in het parcours opgenomen, wat kansen biedt voor een ander type coureurs.

Col de la Madeleine, La Toussuire en de Col d’Iseran

Pas in de 28 kilometer lange ploegentijdrit op dag vijf – van Gueugon naar Saint-Vallier – kunnen de eerste grote tijdsverschillen verwacht worden. Vanaf dan zullen de klassementsrenners echter elke etappe aan de bak moeten. Eerst volgt nog een rit door het middengebergte van de Jura, maar na een rustdag in Thonon-les-Bains wachten drie serieuze Alpenetappes. De eerste twee daarvan finishen bergop: eerst op de Col de la Madeleine, daags nadien op La Toussuire. De slotrit gaat over de Col d’Iseran van Bessans naar Villaroger.