Tour de l’Ain volgt in 2021 weer na de Tour de France

De Tour de l’Ain was in dit vreemde coronajaar een voorbereidingswedstrijd op de Tour de France, maar in 2021 zal de meerdaagse wielerkoers weer na de Ronde van Frankrijk plaatsvinden. Dat heeft de organisatie van de Tour de l’Ain laten weten via Twitter.

Dit jaar was de Tour de l’Ain voor mannen als Primož Roglič, Tom Dumoulin, Egan Bernal, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema en Richie Porte een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France. De Tour de l’Ain werd verreden van 7 tot en met 9 augustus, de Ronde van Frankrijk begon dit jaar op 29 augustus.

Eind juli

De Tour de l’Ain staat normaal gesproken altijd enkele weken na ‘La Grande Boucle’ op het programma en dat is ook in 2021 weer het geval. De Tour de France eindigt volgend jaar op 18 juli, de Tour de l’Ain begint op 29 juli en duurt tot en met 31 juli 2021. Dit jaar ging de eindzege in het Franse departement Ain naar de eerder genoemde Roglič.

De Sloveen van Jumbo-Visma, winnaar van twee van de drie etappes, bleef in het eindklassement Bernal en Nairo Quintana voor. Met Steven Kruijswijk (4e) en Bauke Mollema (6e) finishten er ook twee Nederlanders in de top-10. Harm Vanhoucke was op de twaalfde plaats de eerste Belg.