Tour de l’Ain 2021 schrapt Grand Colombier, wel aankomst in Lélex-Monts-Jura

Het parcours van de Tour de l’Ain 2021 is geopenbaard. Nadat de driedaagse rittenkoers vorig jaar flink opgewaardeerd werd als voorbereidingskoers op de Tour de France, is het nu weer op de vertrouwde datum eind juli ná de Tour. Een echte aankomst bergop ontbreekt.

De 33ste editie van de Tour de l’Ain kent geen etappes die langer zijn dan 150 kilometer. Begonnen wordt met een vlakke rit naar Bourg-en-Bresse, waar de sprinters vrij spel hebben. De tweede etappe kent vooral een zwaar middenstuk met vier beklimmingen, maar na de Col des Portes is het nog 36 kilometer tot de finish in Saint-Vulbas.

De slotrit is met een lengte 125 kilometer kort, maar door de opeenvolging van klimmen wel zwaar. De laatste van de vijf beklimmingen is de Col de Menthières, met de top op 22 kilometer van de finish. Na een afdaling loopt de weg de laatste kilometers richting Lélex-Monts-Jura, op 900 meter hoogte, nog wel stevig omhoog. Vorig jaar was de tweede rit een bijna identiek aan deze etappe.

Afgelopen seizoen etaleerde Primož Roglič in aanloop naar de Tour de France zijn klasse in de Tour de l’Ain. De Sloveen werd tweede in de openingsrit (achter Andrea Bagioli) en won vervolgens de ritten naar Lélex-Monts-Jura en de Grand Colombier. Die laatste aankomst ontbreekt in 2021 dus.

Tour de l’Ain 2021 (29-31 juli)

Rittenschema

29/07, etappe 1: Parc des Oiseaux – Bourg-en-Bresse (141 km)

30/07, etappe 2: Lagnieu – Saint-Vulbas (136 km)

31/07, etappe 3: Izernore – Lélex-Monts-Jura (125 km)

