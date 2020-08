Tour de France neemt definitief afscheid van rondemissen donderdag 20 augustus 2020 om 10:27

Het einde van de rondemissen in de Tour de France is daar. Christian Prudhomme, president van organisator ASO, heeft aangegeven dat zij dit jaar niet te zien zijn bij de podiumceremonie en dat ze ook niet meer terugkomen.

In plaats van twee rondemissen kiest de ASO voor een gastheer en een gastvrouw die de renner op het podium flankeren. Dat maakte Prudhomme bekend op een persmoment waarbij hij ook de nieuwe gezondheidsmaatregelen uitlegde. Zo trekken de renners achter de schermen al de klassementstrui aan om zo contactmomenten met anderen te voorkomen.

Een van de andere wijzigingen is dat de ritwinnaar of truidrager geen tien handen van genodigden meer hoeft te schudden. Dat waren altijd vijf genodigde gasten en vijf vertegenwoordigers van Tour de France-partners. Mede vanwege de coronasituatie wordt het aantal genodigden op het podium teruggebracht naar twee: één gast en één vertegenwoordiger van een Toursponsor.

Het onderwerp rondemissen ligt al enkele jaren onder vuur in de sportwereld. Het wordt door meerdere mensen als seksistisch ervaren. Diverse wielerwedstrijden, zoals die van organisator Flanders Classics, de Vuelta en de Tour Down Under, besloten al om podiumceremonies zonder podiummissen te doen. Drie jaar geleden bespraken we de stelling ‘Rondemissen horen bij het wielrennen’ in onze uitzending van WielerFlits Live.