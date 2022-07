Tour de France Femmes: Wiebes en Labous kopvrouwen van Team DSM

De Tour de France voor mannen nadert zijn apotheose, maar de vrouwen maken zich ook langzaam op voor de eerste editie van de Tour de France Femmes avec Zwift. De eerste selecties druppelen al binnen. Zo heeft Team DSM zijn huiswerk reeds ingeleverd voor de Franse ronde.

Team DSM start met twee duidelijke kopvrouwen. Lorena Wiebes is de sprinter met dienst en hoopt in Parijs naar de allereerste gele trui te sprinten. De 23-jarige Nederlandse mag zichzelf misschien wel de snelste vrouw op twee wielen noemen: de zegeteller voor dit seizoen staat alweer op vijftien. Ze kende een op het oog ideale voorbereiding op de Tour de France: Wiebes won maar liefst vier etappes in de Baloise Ladies Tour. Ze krijgt met Charlotte Kool haar vaste lead out-renster mee in steun.

Voor het algemeen klassement kijkt Team DSM dan weer naar de Française Juliette Labous. De 23-jarige klimster won eerder dit seizoen al de Ronde van Burgos, voor gerenommeerde namen als Demi Vollering, Cecilie Uttrup Ludwig en Katarzyna Niewiadoma, was vijfde in de Itzulia Women en negende in de Giro d’Italia Donne. In die laatste rittenkoers won ze bovendien de bergetappe met aankomst op de Passo del Maniva.

De Duitse hardrijdster Liane Lippert, Franziska Koch en de sterke Pfeiffer Georgi vervolledigen de selectie van Team DSM.

Selectie Team DSM voor Tour de France Femmes avec Zwift (24-31 juli)

Pfeiffer Georgi

Franziska Koch

Charlotte Kool

Juliette Labous

Liane Lippert

Lorena Wiebes