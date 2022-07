Tour de France Femmes: Van Vleuten verplettert concurrentie in vroeg ontplofte Vogezenrit

Annemiek van Vleuten heeft met groot machtsvertoon de eerste bergetappe in de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De Nederlandse trok op de eerste klim van de dag ten strijde, gooide op de volgende berg haar enige medevluchtster, Demi Vollering, over boord en reed vervolgens meer dan zestig kilometer solo naar de finish in Le Markstein. Van Vleuten neemt ook het geel over van Marianne Vos.

Het peloton van de Tour de France Femmes trok zaterdag de bergen in. De Vogezen waren het terrein waar de klimsters uit hun hok mochten komen. In totaal wachtten de rensters drie beklimmingen: de 9,3 kilometer lange Petit Ballon (aan 8,1%), de Col du Platzerwasel (7,1 km aan 8,3%) en de Grand Ballon (13,5 km aan 6,7%). Na de top van die laatste beklimming was het nog ruim zeven kilometer naar de streep in Le Markstein.

Opgave Wiebes

De rit begon vrij vlak, maar gemakkelijk was het niet. Het tempo lag namelijk bijzonder hoog in de openingsfase. Enkele rensters moesten daardoor lossen, waaronder Lorena Wiebes. De tweevoudig ritwinnares en nummer twee van het puntenklassement was vrijdag gevallen en ondervond daar nu de gevolgen van. Met nog een kleine honderd kilometer te gaan vond de Nederlandse het genoeg geweest: ze stapte uit de wedstrijd. Dat betekende ook dat Marianne Vos mathematisch zeker was van haar groene trui. Er waren in het restant van de ronde niet genoeg punten meer te verdienen om Vos nog te achterhalen.

Ondertussen was er vooraan een kopgroep van maar liefst 33 rensters ontstaan. Onder anderen Elisa Balsamo, Ellen van Dijk (Trek-Segafredo), en Christine Majerus en Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx) zaten mee. De groep kreeg 45 seconden voorsprong, maar door het werk van voornamelijk Jumbo-Visma, Movistar en ook Trek-Segafredo kwam alles op de Petit Ballon weer bij elkaar. Althans, de voorwachten van het peloton sloten aan bij de vluchters, want achteraan stond de deur op dat moment al wagenwijd open. Onder anderen geletruidrager Marianne Vos moest passen.

Koers op de eerste col

Toen het peloton nog uit zo’n tien rensters bestond, brak de koers helemaal open. Annemiek van Vleuten trok door en gooide – met Demi Vollering in haar spoor – de andere rensters over boord. Elisa Longo Borghini was de eerste achtervolgster, daarachter verzamelde zich aanvankelijk een groepje met Asleigh Moolman-Pasio, Cecilie Uttrup, Juliette Labous, Katarzyna Niewiadoma, Mavi García en Silvia Persico. Terwijl de rensters hoger kwamen, spatte de boel ook hier echter uit elkaar.

Van Vleuten en Vollering bleven wel bij elkaar. Althans, tot de top. In de afdaling zette Vollering haar concurrente echter onder druk. Van Vleuten wist evenwel terug te keren, waardoor het duo samen begon aan de Col du Platzerwasel. Tot een kilometer voor de top bleven de twee bij elkaar – Van Vleuten op kop, Vollering in het wiel -, maar op dat moment loste de kopvrouw van Movistar haar concurrente. Op de top had Van Vleuten zo’n 25 seconden voorsprong op Vollering. Elisa Longo Borghini, de derde in de wedstrijd, had al een achterstand van vier minuten.

Van Vleuten breidt voorsprong uit

Op het plateau voor de echte afdaling, breidde Van Vleuten haar voorsprong op Vollering al uit tot meer dan een minuut. Aan de voet van de Grand Ballon betrof haar bonus meer dan twee minuten. Op de slotklim reed ze nog verder weg van Vollering, waardoor ze met bijna drieënhalve minuut voorsprong over de streep kwam. Ze mag ook het geel aantrekken. Vollering bleef haar achtervolgsters nog wel ruim voor en eindigde zo als tweede in de rit.