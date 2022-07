Tour de France Femmes: Marianne Vos boekt in Rosheim tweede ritzege

Marianne Vos heeft de zesde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De geletruidraagster was in de sprint van een uitgedund peloton sneller dan Marta Bastianelli en Lotte Kopecky. Lorena Wiebes kwam op twintig kilometer van de streep ten val en zat daardoor niet in de groep die streed om de ritzege.

Op de laatste dag voor het zware slotweekend kreeg het peloton van de Tour de France Femmes een heuvelrit voorgeschoteld. De 128,6 kilometer van Saint-Dié-des-Vosges naar Rosheim bevatte geen echte bergen, maar wel de nodige kuitenbijters. De Col d’Urbeis (4 km aan 3%), Côte de Klingenthal (1 km aan 6,1%) en Côte de Grendelbruch (1,2 km aan 8%) lagen in het eerste deel van de etappe, de ongecategoriseerde Route de Molkirch en de Côte de Boersch (2 km aan 4,4%) maakten deel uit van de finale. Toen de rensters bovenkwamen op die laatste beklimming, was het nog vier kilometer tot de finish.

De zesde etappe bood op papier kansen voor vluchters, en dus zagen we in de openingsfase verschillende pogingen om in de ontsnapping van de dag te komen. Aanvankelijk kwam niemand echt weg. Wel reed Maaike Boogaard (UAE Team ADQ) even alleen voorop, waardoor ze de punten op de Col d’Urbeis pakte. Achter haar sprokkelde bolletjestruidraagster Femke Gerritse ook nog een puntje mee.

Kopgroep van veertien

Ondertussen was er in het peloton een valpartij geweest, waarbij ook Elisa Longo Borghini betrokken was. De kopvrouw van Trek-Segafredo keerde echter al snel weer terug in het peloton, waar na zo’n vijftig kilometer dan toch veertien rensters definitief uit wegreden. De namen: Silke Smulders (Liv Racing), Anna Henderson (Jumbo-Visma), Christine Majerus (SD Worx), Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo), Marie Le Net (FDJ-SUEZ-Futuroscope), Franziska Koch (DSM), Tiffany Cromwell (Canyon//SRAM Racing), Ruby Roseman-Gannon (BikeExchange-Jayco), Sandra Alonso (Ceratizit-WNT), Kathrin Hammes (EF Education-TIBCO-SVB), Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo), Joscelin Lowden (Uno-X), Tamara Dronova-Balbolina (Roland Cogeas Edelweiss Squad) en Sheyla Guttiérez (Movistar).

UAE Team ADQ had de slag gemist. Om die reden probeerde Marta Bastianelli in haar eentje de sprong te maken, maar zij kwam in de welbekende chasse patat terecht. Nadat ze terug was gezakt, besloot haar ploeg in het peloton te gaan rijden. De voorsprong van de koploopsters, die op een zeker moment twee minuten was, werd zodoende teruggebracht naar een minuut en 15 seconden.

Bolletjestrui

Even later breidden de vluchtsters hun voorsprong weer wat uit, waarna Valcar – Travel & Service mee ging helpen in de achtervolging. Voorin had Lowden op dat moment al de volle buit aan bergpunten gepakt op de Côte de Klingenthal en Côte de Grendelbruch. Omdat de Britse aan de dag begon zonder bergpunten en daarna nog slechts één gecategoriseerde klim lag, kwam Gerritse haar tricot echter niet in gevaar. De Nederlandse mag ook zaterdag in de bollen starten.

Op de Route de Molkirch was er zowel in de kopgroep als in het peloton een versnelling. Grace Brown trok door in het peloton en kreeg Liane Lippert, Silvia Persico en geletruidraagster Marianne Vos met zich mee. De vier zakten vervolgens echter weer terug. Vooraan ging Vandenbulcke, waarna Hammes counterde. Het zorgde ervoor dat kopgroep verbrokkelde. In de afdaling nam Henderson dan de aanval over, maar ze kwam in eerste instantie niet weg. Kort voor de Côte de Boersch lukte dit wel. De Australische kreeg Le Net en Lowden met zich mee.

Valpartij Wiebes

Terwijl er in de kopgroep onrust was, was er in het peloton een valpartij te melden. Het grootste slachtoffer was Lorena Wiebes. De draagster van het groen kon haar weg vervolgen, maar moest de ritzege uit haar hoofd zetten. Ook Lotte Kopecky ging tegen het asfalt. In tegenstelling tot Wiebes, kon de Belgische terugkeren.

Terug naar voren: op de Côte de Boersch reed Le Net haar medevluchtsters eraf. Zij zakten terug in het peloton, dat op de top van de klim een halve minuut achter Le Net reed. Er waren wat schermutselingen bij de favorieten – Lippert trok door, Vollering probeerde er vanonder te muizen -, maar niemand sloeg echt een gat. Door vooral het werk van Ellen van Dijk lag het tempo wel dermate hoog, dat Le Net aan het begin van de laatste afdaling gegrepen werd.

Vervolgens kwam het aan op een massasprint. Daarin toonde Marianne Vos zich sneller dan Marta Bastianelli en Lotte Kopecky. Elisa Balsamo, die gebracht werd door Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk lang op kop zag rijden, moest genoegen nemen met een vierde plaats.