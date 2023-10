maandag 16 oktober 2023 om 08:34

‘Tour de France Femmes krijgt volgend jaar mogelijk een aankomst op Alpe d’Huez’

De Tour de France Femmes trekt volgend jaar mogelijk naar Alpe d’Huez. De Franse krant Le Dauphiné Libéré heeft het gerucht opgevangen dat een van de etappes zal finishen op de beroemde beklimming in de Alpen.

Vanwege de Olympische Spelen vindt de Tour de France Femmes volgend jaar twee weken later plaats dan voorheen. De wedstrijd duurt van 12 tot en met 18 augustus 2024. De start is zoals bekend in Nederland, waar drie van de acht etappes verreden worden. De rest van het parcours wordt op 25 oktober bekendgemaakt. Le Dauphiné Libéré stelt echter alvast dat het ‘zeker geen toeval’ is dat Hôtel des Grandes Rousses, op Alpe d’Huez, volgeboekt is voor het laatste weekend van de ronde.

Het zou voor het eerst zijn dat de Tour de France Femmes de Alpen opzoekt. In de door Annemiek van Vleuten gewonnen openingseditie, twee jaar terug, vond het finaleweekend plaats in de Vogezen. Vorig jaar eindigde de rittenkoers in de Pyreneeën, met op de voorlaatste dag een finish op de Col du Tourmalet. Demi Vollering greep daar het geel en zou deze in afsluitende tijdrit van en naar Pau niet meer uit handen zou geven.