Tour de France Femmes experimenteert met live ploegcommunicatie op tv

Een opvallend beeld in de tv-uitzending van de derde etappe van de Tour de France Femmes: er was live communicatie in beeld vanuit de ploegwagen van EF Education-TIBCO-SVB. Het is de eerste keer dat organisator ASO experimenteert met live ploegcommunicatie op tv.

Naast het geluid van de communicatie, was in beeld ook de uitgeschreven quote te zien. “Het is tijd om op te schuiven naar voren. Kom op. We kunnen niet rijden waar we nu rijden, dat is te gevaarlijk. Probeer samen te rijden en op te schuiven, met z’n allen”, was te lezen.

Er wordt al lange tijd gesproken over innovaties tijdens de televisieregistratie tijdens het wielrennen. In andere sporten wordt al geruime tijd communicatie tussen sporter en de coach/team openbaar gemaakt tijdens wedstrijden. Daarbij wordt vooral gekeken naar de Formule 1, waarin de board radio op belangrijke momenten gedeeld wordt met het publiek.

LOVE the team radio on @LeTourFemmes broadcast. Just needs something to warn commentators it’s about to be played (as per F1) but this was a great addition to the coverage.#TDFF pic.twitter.com/NfT8ZZZpOL — Nick Bull (@nickbull21) July 26, 2022