Tour de France Femmes: Dit zijn de verschillen na de machtsontplooiing van Van Vleuten

Dat was me het dagje wel, in de Tour de France Femmes. Annemiek van Vleuten schudde nog maar eens een monsterlijke solo uit haar benen en greep daarmee op bijzonder overtuigende wijze de macht in het algemeen klassement. Nu de stofwolken in de Vogezen een klein beetje zijn opgetrokken maken we de balans op. Wat zijn de standen in de belangrijkste klassementen?

Algemeen klassement Tour de France Femmes avec Zwift na zeven ritten

1. Annemiek van Vleuten (Movistar) – in 23u18m31s

2. Demi Vollering (SD Worx) – op 3m14s

3. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) – op 4m33s

4. Juliette Labous (Team DSM) – op 5m22s

5. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez-Futuroscope) – op 5m59s

6. Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) – op 6m11s

7. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) – op 6m15s

8. Évita Muzic (FDJ-Suez-Futuroscope) – op 10m13s

9. Mavi García (UAE Team ADQ) – op 12m6s

10. Elise Chabbey (Canyon-SRAM) op 12m24s

11. Veronica Ewers (EF Education-Tibco-SVB) – op 12m42s

12. Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx) – op 13m33s

13. Riejanne Markus (Jumbo-Visma) – op 13m36s

14. Yara Kastelijn (Plantur-Pura) – op 15m17s

15. Shirin van Anrooij – op 19m4s

21. Marianne Vos (Jumbo-Visma) – op 23m29s

Marianne Vos was al bijna zeker van de winst in het puntenklassement, maar na vandaag helemaal. Ze hoeft nu alleen nog maar de wedstrijd uit te fietsen om de trui mee naar huis te mogen nemen. Als ze dat onverhoopt niet doet, staat Lotte Kopecky in pole-position, maar hiermee zal niet meteen rekening houden.

Puntenklassement Tour de France Femmes avec Zwift na zes ritten

1. Marianne Vos (Jumbo-Visma) – 267 punten

2. Lotte Kopecky (SD Worx) – 164 punten

3. Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit-WNT) – 102 punten

4. Elisa Longo Borghini (Movistar) – 94 punten

5. Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) – 100 punten

Femke Gerritse probeerde het wel, maar ze was niet opgewassen tegen het geweld van Van Vleuten en co. De strijd om de bolletjestrui is nog niet beslist. De trui hangt om de schouders van Demi Vollering. Zij heeft slechts een puntje voorsprong op Van Vleuten. In de slotrit zijn er nog 25 punten te verdienen. Kortom: dat gaat spannend worden tot de laatste klim.

Bergklassement Tour de France Femmes avec Zwift na zeven ritten

1. Demi Vollering (SD Worx) – 29 punten

2. Annemiek van Vleuten (Movistar) – 28 punten

3. Elisa Longo Borghini (Movistar) – 13 punten

4. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) – 11 punten

5. Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) – 9 punten

Zoals verwacht werd er in de eerste bergrit ook in het jongerenklassement met minuten gegoocheld. In dit klassement zien we eveneens een Nederlands vlaggetje in top. Die staat bij de naam van Shirin van Anrooij, vooraf al bestempeld als de te kloppen vrouw in dit klassement. Mischa Bredewold staat op plek twee. De Belgische Julie De Wilde, de jongste renster in deze Tour, staat nu keurig vierde, op een goed kwartier van Van Anrooij.

Jongerenklassement Tour de France Femmes avec Zwift na zeven ritten

1. Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) – in 23u37m35s

2. Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) – op 5m12s

3. Julia Borgström (AG-NXTG) – op 9m23s

4. Julie De Wilde (Plantur-Pura) – op 14m49s

5. Pfeiffer Georgi (Team DSM) – op 17m5s

En dan, tot slot, het ploegenklassement. Canyon-SRAM deed hierin geweldige zaken door SD Worx van de troon te stoten. Houden ze dit morgen vast?

Ploegenklassement Tour de France Femmes avec Zwift na zeven ritten

1. Canyon-SRAM – in 70u24m48s

2. FDJ-Suez-Futuroscope – op 11m23s

3. SD Worx – op 12m15s

4. Trek-Segafredo – op 15m52s

5. Movistar – op 18m17s