Tour de France Femmes 2023: SD Worx met meerdere wereldtoppers

SD Worx trekt op volle oorlogssterkte naar de komende Tour de France Femmes (23-30 juli). De Nederlandse ploeg heeft met Demi Vollering de topfavoriet voor de eindzege in huis, maar rekent ook op sprintster Lorena Wiebes, hardrijdster Marlen Reusser en Lotte Kopecky.

In een tot dusver uiterst succesvol seizoen stelt SD Worx ook hoge doelen voor de komende Tour de France Femmes. Het Nederlandse WorldTeam mikt met Demi Vollering op eindwinst in de belangrijkste rittenkoers van het jaar, maar kan met Wiebes ook op jacht gaan naar succes in de vlakke(re) sprintetappes. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Reusser en Kopecky, die ook in staat zijn om te winnen op het allerhoogste niveau.

“We hebben gekozen voor een groep die complementair is en die de kwaliteiten heeft om koerssituaties te creëren”, blikt ploegleider Danny Stam in een perscommuniqué vooruit op de Franse ronde. “Dat is nog geen garantie dat je de Tour zomaar naar je hand kunt zetten. Ik heb het parcours onlangs verkend en ben tot de conclusie gekomen dat het een zwaar parcours is met enkele etappes die echt pittig zijn.”

“Je kunt de Tour de France in een vingerknip verliezen. Je moet elke dag scherp zijn, want een ongeluk schuilt in een klein hoekje”, is Stam van mening. “Demi Vollering heeft op elk vlak een stap gezet en is beter dan vorig jaar, maar ook de concurrentie is de afgelopen weken weer sterker naar voren gekomen. Ik verwacht dat we een mooie Tour zullen krijgen met veel strijd.”

In de selectie van SD Worx voor de komende Tour de France is er ook plaats voor Elena Cecchini, Christine Majerus en Mischa Bredewold. Eerder vandaag maakte het Spaanse Movistar, de ploeg van wereldkampioene Annemiek van Vleuten, al de selectie bekend voor de Tour de France Femmes.

Selectie SD Worx voor de Tour de France Femmes (23-30 juli)

Mischa Bredewold

Elena Cecchini

Lotte Kopecky

Christine Majerus

Marlen Reusser

Demi Vollering

Lorena Wiebes