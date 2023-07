Tour de France Femmes 2023: Movistar presenteert ploeg rond Annemiek van Vleuten

De Tour de France voor mannen is nog in volle gang, maar de Tour de France Femmes (23-30 juli) staat ook alweer voor de deur. En dus druppelen de eerste selecties binnen. Zo presenteerde Movistar vandaag de ploeg rond titelverdedigster Annemiek van Vleuten bekend.

Van Vleuten heeft bij Movistar het gezelschap van één landgenote in de komende Tour de France Femmes: Floortje Mackaij. Daarnaast zal de wereldkampioene gesteund worden door Emma Norsgaard, Liane Lippert, Aude Biannic, Sheyla Gutiérrez en Paula Andrea Patiño. De selectie is bijna identiek aan die van Movistar in de voorbij Giro d’Italia Donne. Het enige verschil is dat Sara Martín daar reed, terwijl nu Emma Norsgaard bij het achttal zit.