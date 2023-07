Tour de France Femmes 2023: Klimgeiten, sprintkanonnen en andere tourhelden

Niet alleen het winnen van het geel is een mooie wielerdroom, dat geldt toch net zo goed voor de andere truien die er te verdienen zijn tijdens de Tour de France Femmes avec Zwift. Sterker nog: voor een hoop rensters zou de wedstrijd al geslaagd zijn als ze ook maar een dag mogen rondfietsen in de bolletjestrui. En dat geldt net zo goed voor de witte trui en het groen. Alle reden dus voor WielerFlits om in deze voorbeschouwing de drie belangrijkste nevenklassementen onder de loep te nemen!

Bergklassement

Wat de witte trui met de rode bolletjes betekent? Vraag dat gerust eens aan Femke Markus. Vorig jaar sprong ze in de allereerste etappe gedecideerd weg uit het peloton. Ze pokerde met de twee rensters met wie ze op pad was en bij de Arc de Triomphe kwam zij op het juiste moment als eerste door.

Het mocht dan een klim van bijna helemaal niks zijn, maar dat maakte haar niks uit. En terecht. Hoppa, mee in de kopgroep, de longen uit je lijf sprinten, vuist in de lucht gooien, etappe uitrijden en pronken maar met die trui.

Na Markus bleef de trui in handen van een Nederlandse Femke van Parkhotel Valkenburg. Femke Gerritse nam de trui na de tweede dag over en dat hield ze dankzij een paar offensieve koersdagen een mooie tijd vol. Toen de Vogezen opdoemden was het echter aan de beste aller klimsters om te strijden om de trui. Eigenlijk was dat een strijd om geel, maar de bolletjestrui speelde wel degelijk een rol. Het was uiteindelijk Demi Vollering die de bergtrui mee naar huis mocht nemen.

Winnaressen bergklassement Tour de France Féminin, Tour de la CEE Féminin & Tour de France Femmes avec Zwift

1984: Marianne Martin

1985: Maria Canins

1986: Maria Canins

1987: Maria Canins

1988: Maria Canins

1989: Jeannie Longo

1990: Catherine Marsal

1991: Leontien van Moorsel

1992: Leontien van Moorsel

1993: Leontien van Moorsel

2022: Demi Vollering

Uitslag bergklassement Tour de France Femmes avec Zwift 2022

1. Demi Vollering (SD Worx) 42 punten

2. Annemiek van Vleuten (Movistar) 38 punten

3. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) 15 punten

4. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) 14 punten

5. Mavi García (UAE Team ADQ) 11 punten

Reglement

Vijftien beklimmingen van vierde categorie, zeven beklimmingen van derde categorie, twee beklimmingen van tweede categorie, een beklimming van eerste categorie en een beklimming van buitencategorie. Als we puur naar de cols en côtes kijken is dat in het kort de Tour de France Femmes van 2023.

Het maximale aantal te behalen punten komt neer op 86, zo leert een rekensom ons. Meer dan de helft daarvan — 51 om precies te zijn — is te rapen op klimmetjes van derde en vierde categorie. Dit biedt dan ook wel degelijk kansen voor het kransje rensters dat qua klimkwaliteiten een beetje tussen wal en schip valt om voor de legendarische bolletjestrui te gaan.

Als er sprake is van ex aequo, dan wordt er gekeken naar het aantal keren dat een renster als eerste is doorgekomen. Allereerst wordt er dan gekeken naar de beklimmingen — of beter: beklimming — van buitencategorie. Daarna die van eerste categorie en zo door naar de vierde categorie. In het onwaarschijnlijke geval dat het dan nog niet beslist is, gaat de renster met de hoogste klassering in het algemeen klassement er met de bollen vandoor. Voor wat het waard is.

Puntentelling

Hors categorie (1): 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1

1e categorie (1): 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1

2e categorie (2): 5 — 3 — 2 — 1

3e categorie (7): 3 — 2 — 1

4e categorie (15): 2 — 1

Beklimmingen

Côte de Durtol (1,7 km à 7,2%) (3)

Côte du Mont-Dore (1,3 km à 6,6%) (4)

Côte de la Stèle (1,8 km à 5,1%) (4)

Côte des Plaines (4,5 km à 5,5%) (2)

Côte des Boissières (1,2 km à 7,2%) (4)

Côte de Merlhac (1,9 km à 5,5%) (4)

Côte de Trébiac (3,4 km à 5,8%) (3)

Côte du Peyroux (4,8 km à 4%) (3)

Côte du Pératel (2 km à 5,3%) (4)

Côte de l’Escurotte (2,6 km à 4,7%) (4)

Côte des Andrieux (2,6 km à 4,1%) (4)

Côte de Saint-Robert (1,1 km à 6,2%) (4)

Col de Crayssac (2,3 km à 4,8%) (4)

Côte de Falgeyras (3 km à 4%) (4)

Côte de Colombiès (6,5 km à 4,2%) (3)

Côte de Moyrazès (4,6 km à 5,5%) (2)

Côte de Lavernhe (2,2 km à 7,1%) (3)

Côte de Najac (2,1 km à 7,4%) (3)

Côte de Laguépie (1,5 km à 9%) (3)

Côte de Monestiés (1,6 km à 6,4%) (4)

Côte de la Cadène (2,5 km à 4,5%) (4)

Côte de Puycelsi (1,8 km à 6%) (4)

Côte du Clos Pourtié (2,6 km à 4,8%) (4)

Côte de la Gayre (1 km à 4,9%) (4)

Col d’Aspin (12 km à 6,5%) (1)

Col du Tourmalet (17 km à 7,3%) (HC)

Favorieten

De trui mogen dragen is een hele eer, het bergklassement daadwerkelijk winnen is nog een ander paar mouwen. En daarin zal vermoedelijk pas op de voorlaatste dag de definitieve beslissing vallen. Klassementsrensters kunnen daarin hun grootste slag slaan. Annemiek van Vleuten die opnieuw een legendarische solo uit de benen schudt: dan zou ze zo in een keer 25 punten pakken. Dat krijg je moeilijk bijeen gereden op klimmetjes van de vierde categorie. Het is dan ook niet zo heel gek om te denken aan de voornaamste favorieten voor het algemeen klassement als het gaat om eindwinst in dit klassement. Zet dus ook Ashleigh Moolman-Pasio, Katarzyna Niewiadoma en Elisa Longo Borghini maar in het lijstje.

Maar er zijn er meer die het eventueel zouden kunnen doen. Denk maar aan rensters als Yara Kastelijn of Clara Koppenburg. Prima coureurs, kun je echt wel het een en ander mee, maar de Tour gaan ze niet winnen. Dus waarom niet een mogelijke top tien-, dan wel top vijftien-klassering links laten liggen en vol voor dit klassement gaan? Natuurlijk zijn er ook andere belangen die meespelen, en er zullen meerdere rensters zijn met dit idee, wat het alweer een stuk moeilijker maakt voor deze rensters om aan het einde van de ronde met de bollentrui te kunnen pronken.

Geldt ook voor de klassementsrensters van de tweede lijn à la Mavi García. Voor Marta Cavallizou de bergtrui ook een geweldig doel kunnen zijn. Stel dat ze inderdaad niet zo kan meedoen in het klassement zoals we vermoeden, dan zou dit een mooi alternatief doel zijn om na te jagen. De intrinsieke klimkwaliteiten moet ze er zeker voor hebben. In eenzelfde soort rol zouden we heel goed haar ploeggenote Évita Muzic of Canyon-SRAM-schaduwkopvrouw Ricarda Bauernfeind kunnen zien, al zouden ze allebei dus ook een rol van betekenis kunnen spelen in het algemeen klassement.

En Canyon-SRAM hoeft het niet eens te hebben van haar klassementsvrouwen, want met Elise Chabbey hebben ze ook iemand in huis die voor het bergklassement zou kunnen gaan. Ze gaat behoorlijk omhoog, maar niet goed genoeg om Van Vleuten en Vollering naar de kroon te steken. In de etappes voor de allesbeslissende Pyreneeënrit zou ze echter voldoende punten kunnen sprokkelen. Daarnaast heeft de Zwitserse genoeg ervaring met het rijden voor bergtruien, in het verleden veroverde ze al twee keer het klimklassement in de Women’s Tour (2021 en 2022) en een keer in de Ronde van het Baskenland (2022) en de Ronde van Zwitserland (2023). Daarnaast pakte de voormalige kanovaarster ‘m al bijna een keer in de Giro d’Italia Donne. Het is een mooi specialisme, dat haar weleens op het eindpodium van de Tour kan brengen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Demi Vollering

*** Annemiek van Vleuten, Elise Chabbey

** Ashleigh Moolman-Pasio, Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli

* Yara Kastelijn, Clara Koppenburg, Katarzyna Niewiadoma, Ricarda Bauernfeind

Puntenklassement

In het rijtje winnaressen van de Maillot Vert staan veelal grote namen, al doet de naam van Susan Elias waarschijnlijk geen belletje bij u rinkelen. Maar de Belgische Heidi Van De Vijver, Mieke Havik (tevens de winnares van de allereerste Touretappe en daarmee de allereerste draagster van de maillot jaune) en met name Jeannie Longo en Leontien van Moorsel zijn namen die ook bij wat minder fanatieke volgers van het vrouwenpeloton klinken als een klok. De strijd om de puntentrui is er dus eigenlijk steevast een tussen grootheden. En dat was in 2022 niet anders.

Op de eerste dag was het Lorena Wiebes die de meeste punten vergaarde, maar een dag later was het Marianne Vos die toesloeg. Omdat ze in Provins ook het geel pakte, kon ze er enkel op het podium van genieten. Het zal haar niet hebben gedeerd, zeker omdat ze nog een paar dagen langer in die andere trui mocht rondrijden. Pas op een goede 24 uur van het einde moest ze het geel afstaan. Toen was ze, dankzij nog een ritzege en een reeks ereklasseringen, al mathematisch zeker van eindwinst in het puntenklassement. Ze moest nog een ding doen: de koers uitrijden, wat Vos natuurlijk deed.

De Tour de France Femmes kwam dan weliswaar te laat voor Vos wat betreft haar kansen op de eindzege — want laten we wel wezen, als de Tour er dik tien jaar geleden al was geweest, had Vos ‘m natuurlijk ‘gewoon’ in ieder geval een keer gewonnen. Maar die gedane zaken nemen jammer genoeg geen keer. Wat wel heel mooi is, is dat Vos nog wel zelf de vruchten heeft kunnen plukken van haar pionierswerk. En dat is voor pioniers best iets bijzonders. Er zal dan ook niemand zijn die haar dit succes misgunde.

Winnaressen puntenklassement Tour de France Féminin, Tour de la CEE Féminin & Tour de France Femmes avec Zwift

1984: Mieke Havik

1985: Jeannie Longo

1986: Jeannie Longo

1987: Jeannie Longo

1988: Jeannie Longo

1989: Susan Elias

1990: Leontien van Moorsel

1991: Leontien van Moorsel

1992: Heidi Van De Vijver

1993: Leontien van Moorsel

2022: Marianne Vos

Uitslag puntenklassement Tour de France Femmes avec Zwift 2022

1. Marianne Vos (Jumbo-Visma) 272 punten

2. Lotte Kopecky (SD Worx) 174 punten

3. Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit-WNT) 127 punten

4. Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) 106 punten

5. Demi Vollering (SD Worx) 104 punten

Reglement

Zoals we kunnen zien in de puntentelling, is het leeuwendeel van de punten te behalen in vlakke etappes. Bij winst in een van de vier vlakkere ritten mag je gelijk vijftig punten bijschrijven. Als je bedenkt dat er maximaal 475 punten te behalen zijn, schiet dat lekker op. Maar ‘enkel’ het winnen van vier etappes hoeft niet voldoende zijn om het groen mee naar huis te mogen nemen. Daarvoor zijn de tussensprints mogelijk te belangrijk. Maximaal 25 punten per tussensprint en dat zeven keer verspreid over de hele ronde.

Bij gelijke stand prevaleert de renster met de meeste ritzeges, dan degene die bij tussensprints het vaakst als eerste is doorgekomen. Mocht het dan nog niet beslist zijn, wordt er gekeken naar het algemeen klassement.

Puntentelling

Vlakke etappe: (1, 3, 5 en 6): 50 – 30 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2

Heuveletappe (2 en 4): 30 – 25 – 22 – 19 – 17 – 15 – 13 – 11 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2

Bergetappe (7): 20 – 17 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Tijdrit (8): 20 – 17 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Tussensprint (7): 25 – 20 – 17 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2

Favorieten

Iedereen hoopt op Het Duel™ tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering deze Tour, maar in de sprints valt er ook zeker wat te beleven. Lorena Wiebes versus Charlotte Kool belooft de tweestrijd op het vlakke te worden. Allebei zijn ze razendsnel en ze winnen dan ook vaak hun sprints met royale voorsprong. De zegeteller van Wiebes staat dit jaar op acht, terwijl Kool daar nog een schepje bovenop doet met 11 overwinningen.

Vorig jaar was Kool (Team DSM-firmenich) de sprintloods van Wiebes, die intussen bij SD Worx de zeges aaneen rijgt. Vier keer vochten ze samen om de overwinning, ze waren allebei twee keer de sterkste. Kool deed het aan het begin van het seizoen twee keer subliem in de UAE Tour, terwijl Wiebes naast een zege in de zandbak haar opponente ook in de Scheldeprijs wist te kloppen. In de grote rondes zijn ze elkaar niet tegengekomen, maar zowel Wiebes als Kool waren respectievelijk in de Giro en de Vuelta een keer de beste in een etappe. Kortom: stoelriemen vast.

Sprintduels Charlotte Kool – Lorena Wiebes

UAE Tour etappe 1: 1. Charlotte Kool 2. Lorena Wiebes

UAE Tour etappe 2: 1. Lorena Wiebes 2. Charlotte Kool

UAE Tour etappe 3: 1. Charlotte Kool 2. Lorena Wiebes

Scheldeprijs: 1. Lorena Wiebes 2. Charlotte Kool

Om echter de groene trui te winnen, moet je meer kunnen dan alleen sprinten. Allrounderscapaciteiten kunnen eveneens geen kwaad. En dan geven we het voordeel aan Lorena Wiebes. Direct op dag één zou het best al spannend kunnen worden of Kool de helling in de finale kan overleven, terwijl dit voor Wiebes een stuk gemakkelijker zou moeten zijn. En ook op een paar andere dagen is het maar de vraag of ze aan sprinten toe zal komen. Daarnaast zal het voor de geboren Mijdrechtse eenvoudiger zijn om bij bepaalde tussensprints mee te doen om de punten. De manier voor Kool om het groen te winnen is om steevast de vijftig punten te pakken, en dat zal sowieso haar doel zijn. Eerst maar eens etappes winnen, dan wordt de strijd om het groen vanzelf relevant.

Deze twee Nederlandse kemphanen zullen ongetwijfeld willen strijden om het been, maar wellicht gaat een ander er ook mee heen. Marianne Vos, die vorig jaar ook prima boerde in de Tour, mogen we natuurlijk niet afschrijven, zelfs al heeft ze voor het eerst geen Giro-deelname weten op te luisteren met een ritoverwinning. Met haar veelzijdigheid en legendarische status moeten we haar opnieuw bestempelen tot een van de favorieten voor het groen en een aantal ritzeges.

Het wordt ook uitkijken naar de prestaties van Elisa Balsamo, die voor het eerst sinds haar zware valpartij in de RideLondon Classique weer in actie komt. Ze heeft, na het breken van een botje in het polsgewricht en haar kaak, een aardige tijd niet kunnen fietsen, maar ze is dus weer van de partij. Balsamo is een van de weinigen die de Nederlandse sprintkanonnen op een goede dag echt serieus kan bedreigen, dus laten we hopen dat ze weer helemaal bij de pinken is.

Andere snelle vrouwen om zeker op te letten: types als Emma Norsgaard (Movistar), Lotta Henttala (AG Insurance-Soudal-Quick-Step), Chiara Consonni (UAE Team ADQ), Martina Alzini (Cofidis), Arianna Fidanza (Ceratizit-WNT), Letizia Borghesi (EF Education-Tibco-SVB), Julie De Wilde (Fenix-Elegant), Vittoria Guazzini (FDJ-SUEZ), Simone Boilard (St. Michel – Mavic – Auber 93), Marjolein van ’t Geloof (Human Powered Health), Susanne Andersen (Uno-X) en Rachele Barbieri (Liv Racing TeqFind).

Voorts moeten we nog rekening houden met de klassementsrensters. Zeker zij die ook nog beschikken over een snedige sprint. Dan denken we met name aan de polyvalente Silvia Persico(UAE Team ADQ), Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) en Demi Vollering. En bij SD Worx rijdt er nog wel een renster rond die hoge ogen zou kunnen gooien in de strijd om groen: Lotte Kopecky. De kans is wel aannemelijk dat ze regelmatig voor Vollering of Wiebes moet werken, maar ze kan in een paar ritten ook maar zo een eigen kans krijgen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lorena Wiebes

*** Marianne Vos, Charlotte Kool

** Elisa Balsamo, Demi Vollering, Silvia Persico

* Emma Norsgaard, Lotte Kopecky, Elisa Longo Borghini, Chiara Consonni

Jongerenklassement

In de annalen van de Tour de France Féminin tussen 1984 en 1989 hebben we het jongerenklassement niet terug kunnen vinden. Dat was wel het geval in de Ronde van de Europese Gemeenschap. Catherine Marsal won in 1990 het eindklassement, met het jongerenklassement als mooie bonus. Ook verder zien we alleen maar grote namen op het bescheiden palmares van het jongerenklassement.

Ze zou het wel even gaan doen, Shirin van Anrooij. En ja, ze deed het wanneer het er echt toe deed. Op de Champs-Élysées kwam de witte trui met paarse accenten in handen van Maike van der Duin. Deze Drentse maakte de dag daarna onderdeel uit van de groep die in de o zo chaotische slotfase wist te ontsnappen, maar ze kon niet voorkomen dat het truitje een dag later in handen kwam van een ander megatalent. Het truitje stond Julie De Wilde ook prima, maar in de Vogezen was ze niet opgewassen tegen het klimgeweld.

Winnaressen jongerenklassement Tour de la CEE Féminin & Tour de France Femmes avec Zwift

1990: Catherine Marsal

1991: Leontien van Moorsel

1992: Catherine Marsal

1993: Fabiana Luperini

2022: Shirin van Anrooij

Uitslag jongerenklassement Tour de France Femmes avec Zwift 2022

1. Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) in 27u21m34s

2. Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) op 5m41s

3. Julia Borgström (AG Insurance-NXTG) op 16m43s

4. Vittoria Guazzini (FDJ-SUEZ-Futuroscope) op 23m48s

5. Marie Le Net (FDJ-SUEZ-Futuroscope) op 27m35s

Reglement

De trui voor het jongerenklassement is niet zo maagdelijk wit als in de mannentour. Onderaan het truitje is namelijk een flink paars accent aangebracht, met dank aan het sponsorende fietsenmerk Liv. In deze rangschikking draait het ook om de tijden in het algemeen klassement, maar enkel rensters geboren na 1 januari 2001 komen voor dit kleinood in aanmerking.

Favorieten

Geen Gaia Realini in de Tour de France Femmes, wat het maken van een voorspelling er beslist niet eenvoudiger op maakt. Want als Realini zou zijn gestart zou ze, met al derde plaatsen in de Giro en de Vuelta op zak, de torenhoge favoriet zijn. Bij haar ploeg Lidl-Trek zien we overigens ook geen Shirin van Anrooij dit jaar, dus het is nu al zeker dat we een nieuwe naam in het wit krijgen. De kans dat dit net als vorig jaar een Nederlandse is, is daarom niet heel groot.

Alhoewel, Ella Wyllie beschikt sinds November ook over de Nederlandse nationaliteit. Maar laten we eerlijk zijn: Wyllie is bovenal een Nieuw-Zeelandse. Een Nieuw-Zeelandse die behoorlijk aan de weg aan het timmeren is. Vorig jaar maakte ze kortstondig onderdeel uit van Parkhotel Valkenburg, maar dit jaar rijdt ze in dienst van Lifeplus-Wahoo. En daar doet ze het heel behoorlijk, met onder meer de winst in het jongerenklassement van de Ronde van het Baskenland, een achtste plaats in de Tour Down Under en een derde stek in de pittige Navarra Women’s Elite Classic.

Wyllie heeft ten opzichte van de meeste andere rensters in het rijtje het voordeel ook dat zij voor eigen rekening mag rijden. Ze heeft haar zinnen gezet op de witte trui en ze krijgt bij haar ploeg ook alle vrijheid om dit doel na te jagen. Dat geldt niet voor een renster als Julia Borgström, die vorig jaar al even in het wit-paars mocht paraderen. AG Insurance-Soudal-Quick-Step zet vol in op een goed klassement met Ashleigh Moolman-Pasio. Terecht overigens, de Zuid-Afrikaanse kan zomaar op het podium staan, maar daarmee krijgen de kansen voor Borgström natuurlijk wel een knauw, al is het sowieso wel de vraag of ze met Wyllie mee kan.

Van hetzelfde laken een pak bij Elise Uijen, een van de twee rensters in de Tour met het geboortejaar 2003. De renster van Team dsm-firmenich kan op lastig terrein echt wel uit de voeten, dat bewees ze dit jaar al een aantal maal, maar bij de WorldTour-ploeg wordt vol ingezet op de klassementskansen van Juliette Labous. Opnieuw niet onterecht, maar toch. Ook bij Silke Smulders (Liv Racing TeqFind) geldt dit omdat Mavi García bij haar in de ploeg rijdt. De stalorders zijn duidelijk: een voor allen, allen voor Mavi. En Rachele Barbieri, maar da’s voor de sprintritten. Dus de Brabantse zal ook vooral moeten werken.

En het is ook maar sterk de vraag of zij op zou kunnen tegen een renster als Cédrine Kerbaol. Deze Française is afkomstig uit de Finistère, maar ze woont tegenwoordig aan de voet van de Pyreneeën. Sterker nog: ze zal het parcours van de tijdrit ongetwijfeld op haar duimpje kennen, want ze woont in de buurt van Pau. Kerbaol heeft met haar nationale titel op deze discipline bewezen dat ze alleen rijden aan kan, maar ook bergop doet ze best heel aardig mee. Kortom: opschrijven!

Nee, de Tour gaat Kerbaol natuurlijk niet winnen, maar ze kan wel degelijk wedijveren om de trui voor de beste jongeren. Sterker nog: ze zou weleens de voornaamste concurrent van Wyllie kunnen worden. Of weet de Nieuw-Zeelandse klimster Henrietta Christie, waar we na een aardige periode in Australië door omstandigheden niet veel meer van hebben gezien, op het juiste moment haar vorm te vinden? Gezien de sterkte van Kerbaol en Wyllie hebben we er een hard hoofd in, maar ze mag er altijd van dromen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ella Wyllie

** Julia Borgström, Cédrine Kerbaol

* Elise Uijen, Silke Smulders, Henrietta Christie

En verder?

De belangrijkste klassementen hebben we nu besproken, maar er is naturlijk nog veel meer om voor te rijden. Met de eindzege in het ploegenklassement is bijvoorbeeld € 6000 gemoeid. De dagelijkse prijs van de strijdlust is vijfhonderd euro waard, de superstrijdlust € 2000. Nu we toch over prijzengeld bezig zijn: etappewinst levert €4000 op, eindwinst €50.000. Winst in de nevenklassementen is goed voor €3000 pietermannen. Alles bij elkaar opgeteld bedraagt de volledige prijzenpot €250.864.

En tijdens de Tour, nog veel meer dan andere wedstrijden, draait het ook om ‘gewoon’ finishen. Zodat je tot in de eeuwigheid der dagen kunt zeggen dat je de Tour hebt uitgereden. Doet het ongetwijfeld prima op feesten en partijen. Daarom is het handig om de tijdslimieten te weten. De tijdslimiet is 12% voor etappe 1, 3, 5 en 6, 15% geldt voor etappes 2 en 4. In de bergetappe is het 20%, terwijl het in de slottijdrit 25% bedraagt.