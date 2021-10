‘Tour de France brengt volgend jaar een bezoek aan Binche’

Aankomende donderdag kennen we het parcours van de komende editie van de Tour de France, maar de Franse krant La Voix du Nord weet nu al dat de Tourkaravaan volgend jaar een bezoek zal brengen aan het Belgische Binche.

Zeker is dat de 109e editie van de Tour de France op 1 juli 2022 zal beginnen in het Deense Kopenhagen. Na drie etappes op Deens grondgebied volgt al een eerste rustdag. La Voix du Nord meldt dat het peloton op de rustdag een verplaatsing zal maken naar het Noord-Franse departement Nord-Pas-de-Calais.

Richting de Moezel

Op 5 juli zou er dan een etappe plaatsvinden van Duinkerke naar Calais, met mogelijk een uitstapje naar de Vlaamse Ardennen. De dag nadien zou er een Roubaix-achtige etappe op het menu staan in het noorden van Frankrijk. Op 7 juli is het dan aan België om de start van een Touretappe te organiseren, met Binche als startplaats. De rit voert dan richting de Moezel, aldus La Voix du Nord.

Binche was twee jaar geleden ook al startplaats van een Touretappe naar Épernay, een rit die werd gewonnen door Julian Alaphilippe. Het Franstalige RTBF meldt dat de burgemeester en sportschepen van Binche donderdag in Parijs aanwezig zullen zijn. In de hoofdstad van Frankrijk zal de presentatie van de Tour van 2022 plaatsvinden.