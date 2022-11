‘Tour de France breekt met traditie en finisht in 2024 niet in Parijs’

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport weet het nu zeker: de Tour de France zal in 2024 niet finishen op de Champs-Élysées in Parijs. De Ronde van Frankrijk, die sinds de eerste editie altijd finishte in Parijs, zal over twee jaar eindigen in Nice.

Nice zou over twee jaar dus de eindbestemming zijn van de belangrijkste wielerkoers op aarde. Dit heeft te maken met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs van 26 juli tot 11 augustus. De slotetappe van de Tour zal op 21 juli plaatsvinden, slechts vijf dagen voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Om die reden is badplaats Nice aangewezen als alternatieve finishplaats, schrijft La Gazzetta dello Sport.

Grand Départ in Florence

De start van de 111e Tour de France zou op 29 juni 2024 dan weer plaatsvinden op het Piazzale Michelangelo in het historische centrum van Florence. Het gaat om een rit-in-lijn. Ook de dagen erna blijft de Tour in Italië, tot op dag vier de grens wordt overgestoken. De eerste etappe, die van start gaat in de geboortestreek van Gino Bartali en Gastone Nencini, finisht in Rimini, waar Marco Pantani in 2004 het leven liet. Daags nadien begint de rit in Cesenatico, Pantani’s geboorteplaats.

De verwachting is dat koersorganisator ASO deze week met een definitief persbericht naar buiten zal komen. De eerstvolgende editie van de Tour de France kent een Grand Départ in de wielergekke regio Baskenland en finisht wel gewoon in Parijs.