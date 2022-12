‘Tour Colombia gaat ook in 2023 niet door’

De Tour Colombia zal ook in 2023 niet plaatsvinden, zo meldt onder meer Ciclismo Internacional. De meerdaagse wielerkoers werd in 2020 voor het laatst georganiseerd.

De wedstrijd is inmiddels van de UCI-kalender gehaald en ontbreekt ook op de website van de Colombiaanse wielerfederatie FCC. De ronde kan wegens een gebrek aan financiële steun ook in 2023 niet plaatsvinden. De ronde zag in 2018 het levenslicht (als de Colombia Oro y Paz) en groeide al snel uit tot een populaire wedstrijd onder Zuid-Amerikaanse en Europese renners.

De organisatie wist, met financiële steun van de Colombiaanse overheid, grote sterren als Julian Alaphilippe, Rigoberto Urán, Nairo Quintana en Fernando Gaviria aan de start te krijgen. Voor de laatste editie moeten we inmiddels alweer terug naar 2020.

Sergio Higuita bleek dat jaar de beste in het eindklassement, voor Daniel Felipe Martínez en Jonathan Caicedo. In 2019 ging de eindzege naar Miguel Ángel López, Egan Bernal won in 2018 de allereerste editie van de meerdaagse wielerronde.